Gıda sektörü ihracat şampiyonları ödüllendirildi

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (İYMSİB), düzenlediği törenle geçen yıl en çok ihracat yapan üyelerini ödüllendirdi. Birlik üyeleri arasında en fazla ihracat yapan 5 firmanın açıklandığı törende; birlik bünyesinde yer alan 5 alt sektörde en fazla ihracat yapan firmalara da ödülleri verildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen törene İYMSİB Yönetim Kurulu üyeleri ve ödül alan firma temsilcileri katıldı.

Yaş meyve sebze, konserve, dondurulmuş ürünler, alkollü ve alkolsüz içecekler olmak üzere beş alt sektör ile birlik genelinde ilk beşe giren 25 firmanın ödül aldığı tören öncesinde Ekonomist, Akademisyen Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.

Törende konuşan İYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, yaş meyve sebze mamulleri sektörünün ocak-ekim dönemini kapsayan 10 aylık süreçte ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artışla 2,6 milyar dolara, mamul sektörünün ihracatının ise 2 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Aynı dönemde İstanbul'dan yapılan ihracatın yüzde 10 artışla 445 milyon dolar olduğunu belirten Mutlu, birliğin en fazla ihracatının Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Birleşik Krallık'a yapıldığını aktardı.

Bu üç ülkenin ihracat toplamının tüm ihracatın yüzde 25'ini oluşturduğuna dikkati çeken Mutlu, şunları kaydetti: "2023 yılı içerisinde salgın ile birlikte Ukrayna-Rusya arasındaki kriz buna bağlı olarak ekonomik daralmanın etkilerini hızlıca çözüme kavuşturmaya başlarken, şubat ayında yaşanan depremlerin etkileri ülkenin dört bir köşesini sarstı. Yaşanan afet ihracat ayağımızı da büyük bir sekteye uğrattı. Felakette hayatını kaybettiğimiz canların üzüntüsünü yaşarken, bölgede kalan vatandaşlarımızın düzenlerine geri dönebilmesi için çalışmalar yürüttük. Özellikle ülkenin tarımsal hasılasının yüzde 15,3’ünün depremden etkilenen illerde üretildiği, Gaziantep dışında kalan illerde tarımın ekonomi içindeki payı ülke ortalamasının üzerinde olduğu gerçeğiyle işgücünün yaratılması, tarım arazilerinin iyileştirilmesi adına kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaçların karşılanması yönelik tedbirlerimizi aldık."

Konuşmaların ardından İYMSİB bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalar açıklanarak, 25 firmaya farklı kategorilerde 31 ödül dağıtıldı.

2022'de yaptığı ihracatla tüm sektörler içerisinde ilk sırayı Anadolu Etap Dış Ticaret alırken, TAT Gıda Sanayi ikinci, Mey İçki Sanayi ise üçüncü sırada yer aldı. Onu sırasıyla AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ile Çekok Gıda Sanayi takip etti.