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Gıdada fiyatlar artıyor, hızı azalıyor

TEPAV’ın gıda fiyat endeksine göre, Aralık 2024’te gıda fiyatları yükselirken, artış hızı düşüş göstermeye başladı.

Haber Merkezi
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Gıdada fiyatlar artıyor, hızı azalıyor
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TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı), Aralık 2024 dönemi için gıda fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, gıda fiyatları aralık ayında yüzde 1,34 oranında artarken son üç aydır devam eden yükseliş eğiliminde bir yavaşlama gözlemlendi. Aralık 2024 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu yüzde 38,5 olarak hesaplandı.

Aralık ayında, taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en hızlı düşen ürünler arasında kabak, ayva ve kivi bulunurken; kırmızılahana, patlıcan ve nar gibi ürünlerde ise belirgin fiyat artışları yaşandı. Taze meyve ve sebzeler dışında, balık, bal ve toz tatlılarındaki fiyat artışları da dikkat çekti. Diğer taraftan, hazır sütlü tatlılar, kabak çekirdeği ve buğday ununda ise fiyat düşüşleri görüldü.

Çalışma, aynı zamanda diğer enflasyon göstergeleriyle de karşılaştırıldı. Türk-İş mutfak enflasyonu yüzde 2,54, İTO Geçinme Endeksi (ÜGE) ise yüzde 0,93 oranında artış kaydetti. TÜİK ve ENAG tarafından henüz herhangi bir gıda enflasyonu verisi açıklanmadı.

Aralık 2024 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu TEGE ile yüzde 38,5 hesaplanırken Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 45,5, İTO-ÜGE ile yüzde 46,9 ölçüldü.

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