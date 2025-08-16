  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Giresun'da serbest piyasa fındık fiyatı TMO'nun önüne geçti
Takip Et

Giresun'da serbest piyasa fındık fiyatı TMO'nun önüne geçti

Giresun’da serbest piyasada fındık, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı taban fiyatın üzerinde alıcı bulmaya başladı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Giresun'da serbest piyasa fındık fiyatı TMO'nun önüne geçti
Takip Et

Giresun’da serbest piyasada fındık, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı taban fiyatın üzerinde alıcı bulmaya başladı. TMO’nun Giresun kalite fındık için belirlediği 200 liralık fiyatın üstünde işlem gören fındık, üreticinin beklentisini karşıladı.

"Güncel net fiyat 210 lira"

Fındık tüccarı Ahmet Ergün, fiyatların önümüzdeki günlerde daha da artabileceğine dikkat çekti. Ergün "Şu anda güncel net fiyat 210 lira. Randıman 53 olursa 210 liranın da üzerinde alım yapıyoruz. TMO’nun fiyatının üzerindeyiz ve gidişat 210 liranın üzerinde seyredecek gibi görünüyor. Piyasada beklenen ürün miktarının olmadığı anlaşılıyor. Özellikle Giresun için bahçelerde fındık sağlam görünmüyor, rekoltenin daha da düşmesi muhtemel" dedi.

Ergün, geçen yıl da sezon sonunda fiyatların 240 lira bandına çıktığını hatırlatarak "Bu yıl da benzer bir durum yaşanabilir. Şu an piyasada ciddi bir hareketlilik yok. Önümüzdeki hafta havaların iyi gitmesiyle birlikte fındığın pazara inmeye başlayacağını düşünüyorum. Sahil kesimindeki üreticiler fındığını toplamaya ve harmana sermeye başladı" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu: Yozgat Havalimanı 2026 bitmeden açılmış olacakBakan Uraloğlu: Yozgat Havalimanı 2026 bitmeden açılmış olacakGündem
Bim market 19 Ağustos Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bim’e hangi ürünler geliyor?Bim market 19 Ağustos Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bim’e hangi ürünler geliyor?Aktüel

 

 

Ekonomi
Dünya genelinde büyük talep var: Kurutmalık ve konserve ihracatı 2 milyar dolar getirdi
Kurutmalık ve konserve ihracatı 2 milyar dolar getirdi
Zam teklifi kabul görmedi! Sağlık-Sen'den 81 ilde ‘112' dakikalık oturma eylemi
Sağlık-Sen'den 81 ilde ‘112' dakikalık oturma eylemi
BDDK'dan Team Finansman'a faaliyet izni
BDDK'dan bir finansman şirketine faaliyet izni
Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki alan özel endüstri bölgesi ilan edildi
Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki alan özel endüstri bölgesi ilan edildi
Konkordato gider avansı tarifesinde değişiklik Resmi Gazete'de
Konkordato gider avansı tarifesinde değişiklik Resmi Gazete'de
Şişecam'dan yılın ilk 6 ayında 101 milyar liralık net satış
Şişecam'dan yılın ilk 6 ayında 101 milyar liralık net satış