Goldman Sachs TCMB'den faiz artışı beklediğini açıkladı

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 17 Nisan’da yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında hatta daha öncesinde de ara toplantıyla politika faizi olan bir haftalık repo faizini 350 baz puan artıracağını öngördü.

Ekonomi yönetiminin yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmeler ve TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın “sıkı duruşu koruyacakları” açıklamalarının ardından Goldman raporunda, TCMB’nin 20 Mart’ta gecelik borç verme faizini 200 baz puan artırmasına ilişkin olarak, “Borç verme faizini seçmesinin nedeninin hem dalgalanmanın hızlı bir şekilde azalmasını beklemesi hem de repo faiz oranını artırmadan önce diğer paydaşlarla daha fazla değerlendirme yapmak istemesi olduğunu düşünüyoruz” denildi.

"Rezervler yüksek, durum yönetilebilir"

Piyasalarda 19 Mart’ta oluşan ilk satış baskısının orantısız şekilde yabancılardan kaynaklı olduğunu belirten ekonomistler, yerellere bağlı kısmının kısıtlı olduğunu savundu. Rezervlerin yüksek olması nedeniyle durumun yönetilebilir olduğu da belirtildi. Raporda, “Bunun yerine daha ciddi bir risk yurtiçi mevduat tabanının yeniden dolarize olmasından ortaya çıkabilir” ifadeleri yer aldı.

TCMB’nin 350 baz puanlık faiz artışını dezenflasyon programını uygulama konusunda yetenek ve istekliliğini vurgulamak için yapmasını beklediklerini ifade eden ekonomistler, “Bu durum, büyüme ve enflasyon tahminlerimiz üzerindeki riski artırıyor. Ancak bu risk aynı zamanda diğer politika araçlarına da bağlı ve biz şimdilik bu tahminlerimizi değiştirmemeyi tercih ettik” dedi.