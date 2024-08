Goldman Sachs'ın eski ekonomistinden Türkiye'ye cari açık uyarısı

Eski Goldman Sachs ve Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye’nin cari işlemler dengesinde yaz döneminde turizm girişleri nedeniyle oluşan iyileşmenin, yaz bitiminde yeniden bozulacağına dikkat çekti.

TL’nin adil değerine yönelik hesaplamalarıyla Türkiye’de tanınan ekonomist Brooks, Haziran 2024’te verilen cari fazlaya yönelik yaptığı yorumda, ülkede cari açığın kronik olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Türkiye, Haziran 2024'te dengeli bir cari hesaba sahipti. Bu, kronik olarak cari hesap açıkları veren bir ülke için iyi bir haber, ancak bu sadece yaz turizminde hizmet ihracatını artırması. Bu etki ortadan kalktığında, Türkiye cari hesap açıklarına geri dönecek...”

Turkey had a balanced current account in June 2024. That's good news for a country that runs chronically large current account deficits, but this is just summer tourism boosting services exports. Once that effect fades, Turkey is going right back to current account deficits... pic.twitter.com/lGdg7GDvU6