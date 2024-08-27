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Goldman Sachs'ın eski ekonomistinden Türkiye'ye cari açık uyarısı

TL’de adil değer hesaplamasıyla ünlü ekonomist Brooks, haziran ayında iyileşen ödemeler dengesinin geçici olduğunu savundu.

Haber Merkezi
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Goldman Sachs'ın eski ekonomistinden Türkiye'ye cari açık uyarısı
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Eski Goldman Sachs ve Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye’nin cari işlemler dengesinde yaz döneminde turizm girişleri nedeniyle oluşan iyileşmenin, yaz bitiminde yeniden bozulacağına dikkat çekti.

TL’nin adil değerine yönelik hesaplamalarıyla Türkiye’de tanınan ekonomist Brooks, Haziran 2024’te verilen cari fazlaya yönelik yaptığı yorumda, ülkede cari açığın kronik olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Türkiye, Haziran 2024'te dengeli bir cari hesaba sahipti. Bu, kronik olarak cari hesap açıkları veren bir ülke için iyi bir haber, ancak bu sadece yaz turizminde hizmet ihracatını artırması. Bu etki ortadan kalktığında, Türkiye cari hesap açıklarına geri dönecek...”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerinde, Haziran 2024'te cari işlemler hesabı 407 milyon dolar fazla verirken, Eylül 2023'ten sonra bir ilk olmuştu.

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