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Fatih Özatay ve Hakan Kara ‘cari fazlayı' değerlendirdi: Sevinelim mi?

Dr. Fatih Özatay, “Cari fazla verdiğimize sevinelim mi?” derken, Prof. Dr. Ali Hakan Kara da, “Değerli TL ve zayıf ihracat ortamında nasıl oluyor da dış açık daralıyor?” açıkladı.

Haber Merkezi
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Fatih Özatay ve Hakan Kara ‘cari fazlayı' değerlendirdi: Sevinelim mi?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı. Türkiye, Haziran 2024’te cari fazla verirken, cari işlemler dengesinde de açık azaldı.

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"Sevinelim mi?"

Cari fazlanın verildiği dönemler ekonomide tartışılmaya devam ederken, EKONOMİ gazetesi yazarlarından TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Programı Danışmanı Dr. Fatih Özatay, cari fazlayı sosyal medya hesabından şu şekilde yorumladı:

“Haziranda 407 milyon dolar cari fazla verdik. Sevinelim mi? Grafikte cari işlemler değerleri var. Kırmızı ile işaretli yıllara dikkat: 1994, 98, 2001-02, 2009, 2019: Ekonomi ya daralıyor ya da büyüme oranı çok düşüyor. 2009 hariç hepsinde cari fazla var. 2009'da ise cari açık keskin biçimde düşüyor. 2023'te ödemeler dengesi krizinin eşiğine gelmiştik. Peki 2024?”

Nasıl oluyor?

Prof. Dr. Ali Hakan Kara da “Değerli TL ve zayıf ihracat ortamında nasıl oluyor da dış açık daralıyor?” sorusunun cevabını şu şekilde verdi:

“Üç temel nedeni var:

1) Para politikasının normalleşmesi ile altın ithalatı azaldı.

2) Dünya enerji fiyatları düştü.

3) Sıkılaştırıcı politikalarla talep kısılıyor, büyüme yavaşlıyor.”

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