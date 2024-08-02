  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Şimşek: Cari açıkta kayda değer bir gerileme bekliyoruz
Takip Et

Şimşek: Cari açıkta kayda değer bir gerileme bekliyoruz

Bakan Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklanan dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şimşek: Cari açıkta kayda değer bir gerileme bekliyoruz
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tarihinin en yüksek temmuz ihracatı verilerinin açıklandığı dış ticaret verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Şimşek’in X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

“Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor.

Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti.

Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz.

Döngüsel faktörlere yapısal reformların da eşlik etmesiyle sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz.”

İhracat temmuz rekorunu kırdıİhracat temmuz rekorunu kırdıEkonomik Veriler
Kacır: İhracatta rekor tazeledikKacır: İhracatta rekor tazeledikEkonomi

 

Ekonomi
Türkiye'de Instagram'ın erişime kapatılmasının e-ticarete günlük faturası 1,9 milyar lira
Türkiye'de Instagram'ın erişime kapatılmasının e-ticarete günlük faturası 1,9 milyar lira
Babasından kalan tarlasına lavanta ekti, yüzde 90 verim aldı
Babasından kalan tarlasına lavanta ekti, yüzde 90 verim aldı
Kacır: İhracatta rekor tazeledik
Kacır: İhracatta rekor tazeledik
Prof. Dr. Hakan Kara, piyasada faiz indiriminin başladığını grafiklerle anlattı
Prof. Dr. Hakan Kara, piyasada faiz indiriminin başladığını grafiklerle anlattı
Rekabet Kurulu, Hattat Traktör firmasına 20,7 milyon TL ceza kesti
Rekabet Kurulu, Hattat Traktör firmasına 20,7 milyon TL ceza kesti
İstanbul'da 111 ürünün fiyatı arttı, 49'unun düştü
İstanbul'da 111 ürünün fiyatı arttı, 49'unun düştü