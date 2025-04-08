  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Resmi Gazete’de yayımlandı: Elektronik ileti onay ve ret işlemleriyle ilgili düzenleme
Takip Et

Resmi Gazete’de yayımlandı: Elektronik ileti onay ve ret işlemleriyle ilgili düzenleme

Ticari elektronik ileti onay ve ret işlemlerinde hizmet sağlayıcılara hizmet verenlerden Ticaret Bakanlığından entegratörlük yetkisi almayanlar için başvuru süresi üç ay uzatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resmi Gazete’de yayımlandı: Elektronik ileti onay ve ret işlemleriyle ilgili düzenleme
Takip Et

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Entegratörleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Entegratörlük yetkisi almak için başvuru süresi üç ay uzatıldı

Önceki tebliğ 18 Eylül 2024 tarihinde yürürlüğe girmiş, söz konusu tarihi takip eden altıncı ayın sonuna kadar Bakanlıktan entegratörlük yetkisi almayanların hizmet sağlayıcı adına ticari elektronik iletilere ilişkin hiçbir işlem tesis edemeyecekleri ve İleti Yönetim Sistemi üzerinden herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecekleri hükme bağlanmıştı.

Yeni tebliğle entegratörlük yetkisi almak için başvuru süresi üç ay uzatılırken, Bakanlık da bu süreyi üç aya kadar uzatmaya yetkili kılındı.

Bahçeli 68 gün sonra bugün Meclis'te konuşacak mı?Bahçeli 68 gün sonra bugün Meclis'te konuşacak mı?Gündem

 

Bakan Göktaş duyurdu: Doğum yardımı başvuruları başladıBakan Göktaş duyurdu: Doğum yardımı başvuruları başladıGündem

 

Ekonomi
Kahvehane kültürü öldü! Bir bardak çayın fiyatı 100 TL'yi geçti
Kahvehane kültürü öldü! Bir bardak çayın fiyatı 100 TL'yi geçti
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyondaki düşüş süreci devam ediyor
Enflasyondaki düşüş süreci devam ediyor
Türkiye'nin fındık ihracatının kalbi Trabzon'da atıyor!
Türkiye'nin fındık ihracatının kalbi Trabzon'da atıyor!
Bakan Bak açıkladı: Üniversiteli öğrencilere 120 milyon liralık destek
Bakan Bak açıkladı: Üniversiteli öğrencilere 120 milyon liralık destek
CHP’li Adem’den limon ihracatının yasaklanmasına tepki: 'Bu karar üreticiyi iflasa sürükler'
CHP’li Adem’den limon ihracatının yasaklanmasına tepki: 'Bu karar üreticiyi iflasa sürükler'
TVF'den Irak ile işbirliği
TVF'den Irak ile işbirliği