Bakan Göktaş duyurdu: Doğum yardımı başvuruları başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı başvurularının bugünden itibaren e-Devlet üzerinden alınacağını bildirdi.

Göktaş, "Doğum yardımı başvurularımızı, bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Doğum yardımı ne kadar olacak?

Türkiye'de 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için doğum yardımı yapılacak.

Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık beş bin TL TL ödeme yapılacak.

Tutarları artırmakta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yetkili olacak. Ödemeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılacak.

Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haczedilemeyecek.

Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru, doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur.

Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır.

Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.