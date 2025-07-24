Google, 'Google One' abonelik ücretlerine yüzde 400 zam yaptı!

Google, Türkiye’deki Google One kullanıcılarını yakından ilgilendiren büyük bir fiyat artışına imza attı. 100 GB bulut depolama planının yıllık ücreti, mevcut 99,99 TL’den 499,99 TL’ye yükseldi. Bu yeni fiyatlandırma 19 Eylül 2025 itibarıyla geçerli olacak ve abonelikler iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenecek.

Google LLC, Google Play üzerinden gönderdiği bilgilendirme e-postasında zam gerekçesine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Yıllık 99,99 TL olan abonelik bedeli 499,99 TL’ye yükselecek

Google, Türkiye’deki kullanıcılarına gönderdiği bilgilendirme e-postasında, Google One'ın 100 GB'lık depolama planında fiyat artışı yapılacağını açıkladı. Halihazırda yıllık 99,99 TL olan abonelik bedeli, 19 Eylül 2025 itibarıyla 499,99 TL’ye yükselecek.

Yaklaşık yüzde 400’lük bu zam, mevcut aboneleri de kapsıyor. Belirtilen tarihten sonra, aboneliklerini iptal etmeyen kullanıcılar, yeni tarifeden otomatik olarak ücretlendirilecek.

Abonelik yönetimi hakkında bilgilendirme

Google, fiyat artışına dair gönderdiği e-postada, kullanıcılarına aboneliklerini nasıl yönetecekleri konusunda bilgi verdi. 19 Eylül 2025’ten sonra geçerli olacak yeni ücretlendirmeyle birlikte kullanıcılar, Google Play üzerinden “Abonelikler” menüsüne girerek istedikleri zaman üyeliklerini iptal edebilecek.