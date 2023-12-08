‘Gri yatırım’ 2024’ün favorisi

Evrim KÜÇÜK

Fed’in gelecek yılın başlarında faiz indirimine gidebileceği beklentisi ve jeopolitik gerilimlerin yarattığı talep ons gümüşü kasım ayında yüzde 11 yükselterek 25.50 dolar seviyesine çıkardı. Ancak yüksek faiz oranlarının ağırlığı, küresel ekonomideki yavaşlama ve Çin’de gayrimenkul piyasasının çöküşü gümüş piyasasında kaygı verici faktörler olarak kol gezmeye devam ederek fiyatı yeniden 24 doların altına çekti. Uzmanlar ise alım fırsatı olarak görülebilecek bu düşüşün iyi bir şey olabileceğini ve gri metalin 2024 yılında atağa geçebileceğini savunuyor.

Bank of America’daki metal stratejistlerinin hazırladıkları 2024 görünümü raporuna göre, fiyatlar 2024’te elektrikli araçlara ve güneş panellerine yönelik artan talepten yararlanacak ve aynı zamanda endüstriyel talepteki potansiyel toparlanmadan da destek alacak.

Üretim ve yeşil talep fiyat için önemli faktörler

BofA analistleri gümüş piyasasının durumunu değerlendirirken üç temel alana odaklandıklarını söylediler; maden arzı, geleneksel endüstriyel talep ve yeşil talep. Maden tedarikiyle ilgili olarak “altının aksine, gümüş üretiminin çok daha büyük bir kısmı depolanmak yerine tüketiliyor” diyen uzmanlar, madencilik arzının tüm zamanların en yüksek seviyelerinin oldukça altında kaldığını hatırlattılar.

BofA analistleri, yeşil teknoloji sektörünün gümüş piyasası için giderek daha önemli hale geldiğini, EV penetrasyon oranlarının 2030 yılına kadar yüzde 40’ın üzerine çıkmasının beklendiğini, gri metalin ise güneş enerjisi uygulamalarında yoğun olarak kullanıldığını söyledi.

Raporda, “Yeşil ekonomiden yapılan toplam gümüş alımları önümüzdeki yıllarda muhtemelen daha yüksek bir eğilim gösterecek ve 2022’deki yüzde 18 seviyesinden 2030 itibarıyla toplam gümüş talebinin yüzde 22’sini oluşturacak” dediler.

BofA ayrıca fiziksel destekli ETF’lere erişimin kolaylaşmasının yatırımları hızlandırarak fiyatlara ivme kazandıracağını düşünüyor.

TD Securities: Hedef 26 dolar

2024 yılı tahminlerini yayınlayan TD Securities de gümüşün yeni yılda 26 dolara yöneleceğini düşünüyor. Gümüşün Fed’in güvercin dönüşü, ekonomik toparlanma ve elektrifikasyon kaynaklı talep artışından faydalanmasını bekleyen kuruluş yakın vadede ise baskının süreceği uyarısı yapıyor.

‘Yakın vadede dolar baskısı sürer’ uyarısı

TD Securities son raporunda şu ifadeleri kullandı: “Fed ve diğer merkez bankalarının daha güvercin bir para politikası duruşuna yönelmesi netleşmesi 2024’ün başlarında gümüşe daha fazla destek akışı sağlayacaktır. Daha güvercin bir duruşa doğru gerçek politika eğiliminin Haziran 2024’te başlayacağını düşünüyoruz, ancak piyasaların bu gerçekleşmeden aylar önce olumlu tepki vermesi gerekiyor. Böylelikle kıymetli metalin 2024 ortasında 26 doları hedefl eyebileceğini görebiliriz. Maden üretimi yetersizliği, elektrikli araçlarda daha yoğun kullanımı ve dünya net sıfır ekonomiye geçerken güneş panellerine olan talebin artması, daha düşük faizler ve mevsimsel talep artışlarıyla birleşerek gümüş lehine çalışacak. Ancak önümüzdeki çeyrekte gümüşe yön veren ana itici güç dolar olacak. Doların yakın vadede yükselişe geçerek 106.50 direncini test eden “ayakta kalan son adam” olmasını bekliyoruz. Bu, faiz getirmeyen değerli metallere yatırım yapmayı daha az çekici hale getiren ABD Hazine tahvil getirilerinin artması ihtimaliyle birleştiğinde gümüş fiyatlarının daha da zayıfl amasına yol açacak. Fed’in faiz oranlarını daha fazla artırmayacağına ancak faiz oranlarında piyasa fiyatının çok erken düşmesine izin vermemek için şahin bir duruş sergileyeceğine inanıyoruz.”