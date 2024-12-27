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GSS prim borcuna af yasalaştı: 2015 yılı öncesi için geçerli

Genel Sağlık Sigortası'nın (GSS) 2015 yılı öncesine ait olan prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesini de içeren devlet memurları kanunu ve bazı kanun ve KHK'larda değişiklik yapılmasına dair kanun yasalaştı.

Haber Merkezi
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GSS prim borcuna af yasalaştı: 2015 yılı öncesi için geçerli
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yasayla, ilgili kanunun maddelerinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümlerde düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Yasayla, engellilerin araç alımında uygulanan istisnada düzenleme yapıldı. Halen, engellilerin 5 yılda bir olan ÖTV'siz araç hakkı 10 yılda bire çıkarıldı. Bu hak kapsamında alınacak araçta yüzde 20 oranında yerlilik şartı getirildi. Cumhurbaşkanı, bu istisnanın uygulanmasında, istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre topluca veya ayrı ayrı belirlemeye yetkili olacak.

Yasaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili kılındı. Döner sermaye işletmesine 500 milyon TL sermaye tahsis edilecek, Cumhurbaşkanı kararıyla bu tutar 5 katına kadar artırabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan hallerde bölge, ilçe, mahal ve afete maruz kalanlar itibariyle mücbir sebep hali ilan edebilecek. Bakanlık bu dönemde, vergi ödevlerini yerine getiremeyecek olanları vergi türü ve vergilendirme dönemi itibarıyla bu kapsamda belirlenen kriterler ile faaliyetin devam edip etmediğini belirlemeye yetkili olacak.

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