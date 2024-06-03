Gültepe: Asgari ücrete ara zam olursa eski sarmala döneriz

Bloomberg HT’ye konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Mustafa Gültepe, Asgari ücret tartışmalarıyla ilgili Vedat Işıkhan'ın açıklamasını hatırlattı. Gültepe, Asgari ücrete ara zam yapılacağını düşünmediğini ifade ederek, "Ara zam olacağını düşünmüyorum ara zam olursa eski sarmala döneriz." uyarısında bulundu.

Maliyetleri bahane ederek ürünlere fahiş zam yapanların önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Gültepe, maliyetlerin düşmesi ve maliyet fırsatçılığının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Yüksek enflasyonla mücadele döneminde Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, ara zam çalışmasının olmadığını duyurmuştu.

Gültepe sözlerine şöyle devam etti, “Enflasyonu körükleyen en büyük şeylerden birisi de maliyetler. Piyasadaki fırsatçılar girdi maliyetlerini fırsat bilerek çok fazla zam yapıyorlar. Enflasyon Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı gibi Mayıs ve Haziran'da pik yapacak sonra da aşağı yönlü düşecek. Önemli olan girdi maliyetlerini kontrol altına alarak enflasyon beklentilerini aşağı çekmek. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan’ın da bu konuda açıklama yapmıştı. Ara zam olacağını düşünmüyorum ara zam olursa eski sarmala döneriz. 2-3 ay hep birlikte bir bedel ödeyerek bu sarmaldan kurtulmamız lazım.”

Döviz enflasyon oranında artarsa sürdürülebilir olur

Son bir senedir stabil seyreden döviz için de değerlendirmelerde bulunan Mustafa Gültepe dövizin enflasyon oranında artması gerektiğini söyledi. Gültepe, “Dövizin eksi 1 değil üretici fiyatları ne kadar artmışsa o kadar artması gerekiyor. Bu durumda sürdürülebilir olmak için enflasyonun yüzde 6-7 arttığı noktada kurun eksi 1 olması sürdürülebilir değil. Bu kur artsın demek değil bizler elbette kurun artmasını istemiyoruz. Ancak sürdürülebilirlik için bu oranın doğru olması lazım” dedi.