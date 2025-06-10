Gümrüklerde kaçakçılığa darbe! 5 ayda 26,5 milyar TL’lik rekor yakalama gerçekleşti

Ticaret Bakanlığı 2025 yılında da gümrüklerde kaçakçılık ve uyuşturucuya karşı amansız mücadele verdi: Bu yılın ilk 5 ayında 3081 operasyonda, yüzde 95 artışla, 26,5 milyar TL tutarında yakalama yapıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, 2025 yılının ilk 5 ayında önemli sonuçlar verdi.

3081 operasyon düzenlendi

Yeni nesil teknoloji altyapıları ve gelişmiş analiz teknikleriyle desteklenen operasyonlar neticesinde, Ocak-Mayıs döneminde 3.081 farklı operasyonda toplam 26 milyar 449 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 95 oranında arttı.

Mayıs ayında tarihi seviyede yakalama: 10 milyar TL

2025 yılı mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda ise, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 140 artışla 9 milyar 903 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu rakam, tek ayda kaydedilen en yüksek yakalama tutarları arasında yer aldı.

Yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşyalar şu şekilde:

15,2 ton uyuşturucu madde,

79 milyon 425 bin adet tütün, tütün mamulü ve alkollü içki,

33 milyon 334 bin adet tekstil malzemesi,

20 milyon 47 bin adet çeşitli eşya.

Mayıs ayına ait öne çıkan yakalamalar

Sadece Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise:

3,8 ton uyuşturucu madde,

4 milyon 858 bin adet tekstil malzemesi,

2 milyon 112 bin adet çeşitli eşya,

182 adet lüks araç,

Başta olmak üzere; canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden tekstil ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi.

"Yasal ticareti korumaya devam edeceğiz"

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Ülkemiz ekonomisine zarar veren, haksız rekabete yol açan, toplum sağlığını tehdit eden ve gençlerimizin geleceğini karartan her türlü kaçakçılık faaliyetinin karşısında olmayı sürdürüyoruz. Tüm birimlerimizle, yasal ticareti korumaya ve kaçak ticaretle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.