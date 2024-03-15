Gümüş, altınla ebelemece oynuyor

Evrim KÜÇÜK



Değerli metallerdeki rallinin temel direği altın son 50 yıldaki en önemli yükseliş serilerinden birini yaşadı. Olası Fed faiz indirimi beklentileriyle sarı metal psikolojik 2.200 dolara dayanarak rekor seviyeye çıktı. Genellikle altını bir adım geriden takip eden gümüş altın rallisinden nemalandı ve aynı dönem içinde sürpriz bir atakla altından daha iyi bir performans gösterdi.

Ons altın ekim ayından bu yana en iyi aylık performansını göstererek kayda değer bir yükseliş yaşadı. Dokuz gün üst üste getiri sağlayan altın son 50 yıldaki “en iyi yükseliş serilerinden” birini yaşadı. Onsu 2.194 dolardan dönen altın son 1 ayda yüzde 9.13, son 1 yılda ise yüzde 14.31 kazanç elde etti. Gümüş ise aylık olarak yüzde 11.81, yıllık bazda ise yüzde 15.31 artışla önemli bir direnç seviyesi olan 25 doların üzerini test etti.

30 dolar aşılabilecek bir duvar

Altın/gümüş oranı w 89 puanın civarında bulunuyor. Yani 1 ons altının 89 ons gümüşe denk geliyor. Rasyonun tarihsel ortalaması 60 puan civarında. Bu da gümüşte önemli bir potansiyele işaret ediyor. Aracı kurum DeCarley Trading’in kurucu ortağı Carley Garner, yaptığı değerlendirmede, değerli metal için potansiyel gördüğünü ve fiyatların ons başına 30 doların üzerine çıkabileceğini söylüyor.

Gümüşün ons başına 50 dolara çıkması konusunda Ganer, önce piyasanın aşması gereken 30 dolar civarında büyük bir duvar olduğunu söyledi. Garner, “Önceki döngülerde gümüşün bazen ralliye sonradan dahil olduğunu gördük. Altın harekete geçiyor ve birkaç ay sonra gümüş hareket etmeye başlıyor. Bunu bir daha göremememiz için hiçbir neden yok” diye konuştu.

TL’nin yanında birçok para cinsinde zirve gördü

Altın sadece ABD doları cinsinden rekor zirveye temas etmedi. İç piyasada gram altın 2.420 TL seviyelerini görüp rekor kırdı. Dolar ve TL’nin yanı sıra neredeyse tüm yerel para birimleri cinsinden de altının rekor zirveyi gördüğü söylenebilir. İngiltere'de ons altın 1695 sterlin seviyesinde yükselirken, Avrupa’da ise 1990 euro ile yüksek seviyelerinde işlem görüyor

YILSONU 2.300-2.400 BEKLENTİSİ KORUNUYOR

Altında önce konsolidasyon sonra atak

Uzmanlara göre ons altın fiyatı kısa vade bir konsolidasyon görebilir. Ancak sonrasında yukarı yönlü eğilimin devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, şu sıralar 2.160-2.175 dolar bandını koruyan altının 2.154 doların altına inmesi halinde 2.138 ve ardından 2.115 doların görülebileceği uyarısı yapıyor. 2.088 destek seviyesi üzerinde yükseliş trendinin korunacağı belirtiliyor. Ancak Fed’in faiz indirimlerine baş laması muhtemel olan Haziran – Temmuz aylarında altın piyasalarına ek yatırımcı katılımlarının yüksek bir oranda olacağını tahmin ediliyor. Yılsonu itibariyle ons altının 2.300 – 2.400 dolar seviyelerine yükselmesi büyük bir ihtimal olarak değerlendirilebilir.