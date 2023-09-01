Gümüş, forvet oyuncu oluyor!

Evrim KÜÇÜK

Küresel ekonomide stagflasyon tehdidi giderek açığa çıktıkça ons altın ve ons gümüş fiyatlarının daha iyi performans göstereceği tahmin ediliyor. Son birkaç gün içinde gümüş fiyatlarında yaşanan dikkat çekici yükseliş ise gümüşün yükseliş trendi start aldığında yedek kulübesinden çıkıp, piyasalarda forvet olarak altının yerini alabileceği yorumlarına neden oluyor.

Gümüş dikkatleri üzerine çekiyor

Gümüş bu hafta dikkatleri üzerine çekti ve altının salı günü itibariyle 1.3'lük mütevazi haftalık artışını geride bırakarak yüzde 6,8'lik önemli bir kazanç elde etti. Sadece 10 işlem gününde gümüş fiyatı 22.265 seviyesinden yüzde 10.7 artışla 24.70 seviyesine yükseldi. Nitekim 10 işlem gününde ons altındaki yükseliş yüzde 2 dolayında oldu. Gümüş, yükseliş yönlü bir hareket içine girerken, akıllara gelen soru ise ‘daha ne kadar yükseğe tırmanabilir?’ oluyor.

‘29 dolar/ons görülebilir’ iddiası

Emtia ve hisse senedi analisti Lira Mercer tarafından yapılan bir analize göre, geçmiş trendlere bakıldığında, gümüşün daha önce yükseliş trendini doğruladığı dönemde ortalama maksimum fiyat artışı yüzde 13.2, ortalama maksimum kazanç ise yüzde 19.6 oldu. Bu istatistikler uygulandığında, eğer gümüşün trendi direnç seviyesi 24.87'de uzun pozisyon tarafında hareket ederse, medyan maksimum kazançla eşleşmesi fiyatları 27.480'e, ortalama maksimum kazanç ise 29.040'a çıkarabilir. Geçmiş veriler aynı zamanda bu uzun trendlerin genellikle ortalama 11 hafta sürdüğünü gösteriyor. Bu hesaplamalar, gümüş Fed’in faiz artışlarını dizginleyecek veri akışı olursa, gümüşün kazanç potansiyelini gösteriyor.

YILLIK TALEBİN 100 MİLYON ONSA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Gümüşün EV’den aldığı destek büyüyor

Yeşil ekonomi denilince endüstriyel uygulamalarda yaygın kullanımına rağmen gümüş bazen arka planda kalıyor. Bunun yerine kobalt, lityum ve nikel gibi batarya metallerine odaklanılıyor. Ancak yapılan tahminlere göre dünyada elektrikli araç (EV) sektöründen gelen talebin gümüş tüketiminde büyük bir artışa neden olacağını gösteriyor.

Gümüş Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmada, 2030 yılına kadar elektrikli araçların toplam 100 milyon ons gümüş tüketmesi bekleniyor. Transparency Market Research tarafından yapılan bir başka araştırmada da, bakır ve gümüş bileşenleri pazarının 2031 yılına kadar 9.3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu da pazarın 2031’e kadar yıllık ortalama yüzde 15.1 oranıyla büyüyeceği anlamına geliyor. 2040 yılına gelindiğinde gümüş üretiminin neredeyse yarısı elektrikli araçlar için gerekli olacak.

Araç başına 25-50 gram gümüş kullanılıyor

Gümüşün mükemmel elektrik iletkenliği, onu elektrikli araçlarda önemli bir bileşen haline getiriyor. Gümüş EV’lerde, otomatik frenleme, hidrolik direksiyon ve navigasyon sistemlerinde, çeşitli işlevlere yönelik elektrik kontaklarının kaplaması olarak kullanılıyor.

EV’ler yaklaşık 150 ila 250 elektrik kontağı içerir. Bunların çoğunda gümüş kullanılır. Bunun nedeni gümüş dünyadaki en verimli iletken malzeme olmasıdır. EV’ler, içten yanmalı motorlu emsallerine göre daha fazla elektrikli bileşene sahip ve dolayısıyla daha yüksek gümüş yüklemesi gerektiriyor. Benzinli ve dizel otomobiller için araç başına gümüş yüklemesinin 15-28 gram olduğu tahmin ediliyor. Hibrit araçlarda gümüş kullanımı, hafi f araç başına 18-34 gr civarında daha yüksekken, akülü elektrikli araçların (BEV'ler) araç başına 25-50 gr aralığında gümüş tükettiği hesaplanıyor.

Otonom araçlar talebi destekleyecek

Silver Institute ayrıca, "otonom sürüşe geçişin, araçlarda karmaşık sistemleri artırarak daha da fazla gümüş tüketimi gerektireceğini", dolayısıyla otomotiv endüstrisindeki gümüş talebinin görünümünün onlarca yıl boyunca oldukça sağlıklı göründüğünü belirtiyor.