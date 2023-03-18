Güney Afrika Büyükelçisi Ankaralı şirketleri enerji yatırımına davet etti

ANKARA (EKONOMİ) - Ankara Sanayi Odası’nı (ASO) ziyaret eden Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba, enerji alanında yatırım ve üretime ihtiyaçları olduğunu kaydetti ve Ankaralı enerji şirketlerini ülkesine yatırıma davet etti.

ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda ASO Yönetim Kurulu Üyesi Halit Erol ve enerji sektöründe faaliyet gösteren ASO üyesi sanayiciler katıldı.

Afrika kıtasında bulunan 54 ülkeden her birinin özel fırsatlara sahip olduğunu belirten Büyükelçi Dipuo Letsatsi-Duba, ülkesi ile Türkiye arasında da ticaret alanında önemli işbirliği potansiyeli bulunduğundan bahsetti.

Letsatsi-Duba, istikrarlı bir hükümet ve dünya kalitesinde altyapı ile yatırımcı dostu ekonomileri ve gelişmiş mali yapıları olduğunu aktardı.

Yaşanan enerji krizi nedeniyle Güney Afrika’da bu alanda önemli yatırım potansiyeli bulunduğuna dikkat çeken Dipuo Letsatsi-Duba, “Güney Afrika’nın da dahil olduğu dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesinin kurulmasını sağlayan Afrika Kıtası Serbest Ticaret Alanı Anlaşması (AFCFTA) ile Türk sanayiciler Güney Afrika’da üretim ve yatırım yaparak tüm Afrika’ya hizmet sunabilecektir. Bu anlamda Ankaralı sanayicileri enerji üretimi ve yatırımı konusunda yatırıma davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ardıç: Enerji firmalarımızın gücü her geçen gün artıyor

ASO Başkanı Seyit Ardıç Ankara’nın gelişen sanayi altyapısı, üretim kabiliyeti ile Türk sanayisinde öne çıkan şehirlerden birisi haline geldiğini bildirdi. Şehrin, enerji sektörüyle ilgili ciddi potansiyeli bulunduğunu dile getiren Ardıç, “Bu alandaki firmaların güçleri her geçen gün artıyor ve yurt dışına satışları var. Güney Afrika Cumhuriyeti ile enerji sektörü alanında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda her türlü desteğe hazırız” dedi.