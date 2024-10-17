Gurbetçiye çifte vergi zorunluluğu yolda

Uzun yıllardır rafta bekletilen uygulama kapsamında, Almanya artık Türkiye'deki gurbetçilerin banka hesaplarını, faiz gelirlerini ve diğer mali varlıklarını otomatik olarak takip edecek. Almanya’da ikamet edip Türkiye’de geliri olanlar bu gelirleri beyan etmek ve vergilendirmek zorunda kalacak. Anlaşma, gurbetçileri her iki ülkeye de vergi ödemeye mecbur bırakıyor.

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu uzun yıllardan beri Türk hükümeti tarafından ötelenen uygulamanın vatandaşa iyi anlatılması gerektiğini vurgulayarak bu hususta mağduriyetlere yol açılmaması gerektiğini savundu. Anlaşmadan haberi olmayan Türk vatandaşlarının ceza alabileceğini ve hatta yargılanabileceğini söyledi.

Gurbetçiler çift vergi ödeyebilir

Türkiye’nin içinde bulunduğu yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yüksek döviz sarmalından kurtarmak için ekonomi yönetimi vergi konusunda sıkı tutum sergiliyor. Karar'dan Feyza Nur Çalıkoğlu'nun haberine göre ekonomik darboğaza karşın sıkı para politikası ile birlikte yeni vergiler ve düzenlemeler ortaya koyulurken, bu uygulamalardan gurbetçi vatandaşlarda etkilenecek. Türkiye Maliye Bakanlığı ile Almanya arasında, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki mali durumlarına ilişkin otomatik bilgi paylaşımı süreci başlatıldı.

Almanya resmi mektuplar göndermeye başladı

Bu yeni uygulama, Almanya’da ikamet eden ve Türkiye’de birikimi bulunan kişileri yakından ilgilendiriyor. Almanya maliye daireleri, Türkiye’de gelir elde eden vatandaşlara vergi uyarıları içeren resmi mektuplar göndermeye başladı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye ve Almanya arasında mali şeffaflık kapsamında başlatılan otomatik bilgi paylaşımı, iki ülkenin vergi kaçağını önlemeye yönelik iş birliğinin bir parçası olarak hayata geçirildi. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki banka hesapları, faiz gelirleri ve diğer mali varlıkları artık Alman makamları tarafından otomatik olarak takip ediliyor. Bu yeni uygulama sonucunda Almanya’da yaşayan ancak Türkiye’de gelir elde eden vatandaşlar, bu gelirlerini beyan etmek ve vergilendirmek zorunda kalacaklar. Hamburg Maliye Dairesi’nden bir vatandaşa gönderilen mektupta, 2019 yılında Türkiye’deki Ziraat Bankası’nda elde edilen faiz gelirinin tespit edildiği belirtiliyor. Mektupta, vatandaşın bu gelirini beyan etmediği ve gelir vergisi beyannamesinin 21 Ekim 2024 tarihine kadar güncellenmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, kişinin vergi muafiyet talepleri varsa bunları belgelemeleri gerektiği de vurgulanıyor. Mektupta ayrıca, vergi kanunlarına göre kişinin gelirini beyan etme zorunluluğu olduğu, aksi takdirde cezai işlemlerle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Mektuplarda, gelir beyan edilmediği takdirde cezaların ağırlaşabileceği ve ilerleyen süreçte icra yöntemlerinin devreye gireceği uyarısı yapılıyor.

Vatandaş bilgilendirilmediği için mağdur

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu konuya ilişkin açıklamasında, “Türkiye’de elde ettiği gelirin Avrupa’da vergilendirilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yapılması gereken yalnızca Türkiye’de vergisini ödediği ve sahip olduğu malın Almanya’ya bildirilmesi ve bu şartlara uygun olarak Almanya’ya ödedikleri verginin düzenlenmesi” ifadelerini kullandı. Yeneroğlu şöyle konuştu: “Türkiye’nin 2011 yılında yaptığı uluslararası anlaşma nedeniyle ‘otomatik bilgi paylaşımı’ bir zorunluluktu. Türkiye’nin uluslararası kaynaklarını koruması için mecburen içinde bulunması gereken bir durumdu. Türkiye’nin burada vatandaşını mağdur ettiği nokta, diğer ülkelerde olduğu gibi vatandaşını vergi konusunda bireysel olarak uyarmaması, bilgilendirmemesi ve bu insanların yanlışlıkla suç işledikleri bir pozisyona düşmelerini engellemesi gerekiyordu. Ancak hükümet üzerine düşeni yapmadı.”