Temel metaller, Çin'de emlak piyasasında agresif önlemler alınmamasıyla düştü

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.51'de yüzde 0,1 düşüşle 9.550 dolar/tona gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Kasım bakır kontratı, yüzde 0,1 artışla 76.610 yuan/ton (10.754 dolar) oldu.

Çin, ülkenin sorunlu emlak sektörünü canlandırmak amacıyla, finansman için uygun konut projelerinin “beyaz listesini” genişletecek ve bu tür gelişmeler için banka kredilerini 4 trilyon yuana çıkaracak.

Bir işlemci, önlemlerin destekleyici olduğunu ancak ölçeğin küçük olduğunu, bu nedenle metal fiyatlarının gerilediğini söyledi.

Bir analist, politika yapıcıların önemli açıklamalarına olan güvenini düşük seviyede olduğunu, ancak herhangi bir hayal kırıklığının piyasadaki zayıflığı daha da kötüleştirebileceğine dikkat çekti.

Öte yandan bugün piyasaya çok az katılım olduğu belirtildi.

Doların 11 haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretmesi de metaller üzerinde baskı yarattı.

LME'de alüminyum yüzde 0,4 düşüşle 2.574,50 dolar/tondan, nikel yüzde 0,9 düşüşle 17.130 dolar/tondan, çinko yüzde 0,7 düşüşle 3.031 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,1 artışla 2.085,50 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,6 artışla 32.330 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de nikel yüzde 1,4 düşüşle 131.190 yuan/tondan, çinko yüzde 0,7 düşüşle 24.855 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,4 düşüşle 16.635 yuan/tondan, kalay yüzde 1 düşüşle 263.330 yuan/tondan ve alüminyum yüzde 0,1 artışla 20.690 yuan/tondan işlem gördü.