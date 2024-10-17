Demir fiyatları iki haftanın en düşük seviyesinde

Dalian'da demir cevheri vadeli işlemleri, en büyük madencilerden gelen yüksek arzın Çin'deki yeni emlak sektörü teşvik önlemlerinden gelen desteğe ağır basmasıyla iki haftadan fazla bir sürenin en düşük seviyesine geriledi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 3,47 düşüşle 766,0 yuan/ton (107,54 dolar) seviyesinde tamamladı.

Kontrat erken işlemlerde yüzde 3,84 kadar düşüşle 762,0 yuan/tona gerileyerek 30 Eylül'den bu yana en zayıf seviyesini görmüştü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Kasım ayı demir cevheri, TSİ 06.30'da yüzde 2,33 düşüşle 102,3 dolar/ton oldu.

Dünyanın borsada işlem gören en büyük madencisi BHP, Batı Avustralya operasyonlarındaki darboğazların hafiflemesiyle ilk çeyrek demir cevheri üretim tahminlerini aştı. Salı günü, Brezilyalı madenci Vale, 2018'den bu yana en yüksek çeyreklik demir cevheri üretimini bildirdi.

Bu arada Çin, emlak sektörü için yeni teşvik tedbirleri açıkladı. Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong, Çin'in finansman için uygun konut projelerinin “beyaz listesini” genişleteceğini ve bu tür gelişmeler için banka kredilerini 4 trilyon yuana (562 milyar dolar) çıkaracağını söyledi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 4,91 ve yüzde 4,27 geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri kayıplar yaşadı. İnşaat demiri yüzde 3,45, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 2,77, filmaşin yüzde 1,35 ve paslanmaz çelik yüzde 1,03 düştü.