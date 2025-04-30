Demir fiyatları üçüncü ayında da düşüşte

Demir cevheri, İşçi Bayramı tatili öncesinde talep yavaşlarken, Çin'de çelik üretiminin azaltılması olasılığı nedeniyle geriledi ve üst üste üçüncü ay düşüş yolunda ilerliyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.06'da yüzde 0,85 düşüşle 703 yuan/tondan (96,67 dolar) işlem gördü.

Kontrat bu ay şimdiye kadar yüzde 4,03 değer kaybetti.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mayıs ayı demir cevheri, yüzde 0,42 düşüşle 98,05 dolar/tondan işlem gördü ve bu ay şimdiye kadar yüzde 2,91 değer kaybetti.

Bir analist “İşçi Bayramı tatili öncesinde piyasa duyarlılığının zayıflamasıyla demir cevheri son dönemdeki kayıplarını genişletti” dedi ve Çinli çelik üreticilerinin stok yenileme faaliyetlerini yavaşlattığını ekledi.

Çin finans piyasaları 1 Mayıs'tan 5 Mayıs'a kadar İşçi Bayramı tatili nedeniyle kapalı olacak. İşlemler 6 Mayıs'ta yeniden başlayacak.

Bu arada, Çin endüstrisinden üst düzey isimler, hükümetin resmi bir talimatı olmamasına rağmen çelik üretiminde kesintiye gidilebileceğine işaret ederek, çelik üretiminde kullanılan malzemelerin fiyatlarını baskıladı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 0,74 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri geriledi. İnşaat demiri yüzde 0,51, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,65, filmaşin yüzde 0,2 ve paslanmaz çelik yüzde 0,28 değer kaybetti.