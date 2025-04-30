Bakır fiyatları düştü

Londra'da bakır fiyatları, güçlenen doların ABD-Çin ticari ilişkilerinin iyileşmesine yönelik iyimserliği gölgede bırakması ve yatırımcıların Fed'in politika yönüne ilişkin ipuçları için yaklaşan ABD ekonomik verilerini izlemesi nedeniyle düştü.

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) gösterge bakır, TSİ 07.08'de yüzde 0,5 düşüşle 9.397,5 dolar/tona geriledi.

ABD doları endeksi yüzde 0,2 artışla 99,355'e yükseldi.

Yatırımcılar, Fed politikasını ve metal fiyatlarını etkileyebilecek yakından izlenen bir enflasyon göstergesi olan PCE verilerinin bu hafta açıklanmasını bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Bessent'in bazı önemli ABD ticaret ortaklarının gümrük vergilerinden kaçınmak için umut verici teklifler sunduğunu söylemesinin ardından, otomobil tarifelerinin etkisini azaltmak için bir çift kararname imzaladı.

Bessent ayrıca Çin'in kısa bir süre önce belirli ABD ürünlerini misilleme gümrük vergilerinden muaf tutmasının gerilimi azaltma isteğini gösterdiğini kaydetti.

Bir işlemci "Ticaret savaşı gerilimi bu hafta önemli yeni gelişmeler olmadan dengelenmiş görünüyor. Bu arada, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalabileceğine dair bir iyimserlik de var. Dikkatimiz şimdi ABD ekonomik verilerine çevrilmiş durumda" dedi.

LME'de alüminyum yüzde 0,2 düşüşle 2.460 dolar/tondan, çinko yüzde 0,1 kayıpla 2.647,5 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,1 düşüşle 1.975 dolar/tondan, kalay yüzde 0,1 düşüşle 31.890 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,3 artışla 15.595 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır kontratı, yüzde 0,3 düşüşle 77.390 yuan/tona (10.647,9 dolar) geriledi.