Demir cevherinde yükselişe talep ve ticaret iyimserliği desteği

Dalian'da vadeli demir cevheri kontratları, mevsimsel talep ve ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin desteğiyle art arda dördüncü seansta da kazançlarını artırdı, ancak artan sevkiyatlardan kaynaklanan daha güçlü arz görünümü yükselişi sınırladı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.04'te yüzde 0,28 artışla 724,5 yuan/ton (99,31 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mayıs ayı demir cevheri, yüzde 0,44 düşüşle 99,8 dolar/tondan işlem gördü.

Analistler, demir cevherinin ABD-Çin ticari ilişkilerinin iyileşme beklentisiyle yükseldiğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent dün yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump yönetiminin dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşını azaltmaya açık olduğunun sinyalini vermesiyle Washington ve Pekin arasındaki yüksek gümrük tarifelerinin sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Fiyatlar ayrıca çelik üretiminin ivme kazanmasıyla birlikte demir cevherine yönelik talebin iyileşmesinden de destek buldu.

Arz tarafında ise, Batı Avustralya'daki en büyük demir cevheri terminali olan Port Hedland'dan Çin'e sevk edilen demir cevheri hacmi, şubat ayındaki düşüşün ardından aylık bazda yüzde 30,3'lük kayda değer bir artış gösterdi.

Mysteel verilerine göre, mart ayında Çin'e yapılan sevkiyat 41,2 milyon ton olarak gerçekleşti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,05 ve yüzde 1,66 artış kaydetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri yatay seyretti. İnşaat demiri yüzde 0,58, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,44 yükselirken, filmaşin yüzde 0,8 düştü ve paslanmaz çelik yüzde 0,24 geriledi.