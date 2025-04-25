Demir haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor

Vadeli demir cevheri kontratları, Çin-ABD ticaret gerilimine ilişkin devam eden belirsizlik nedeniyle bugün geriledi, ancak Çin'de kısa vadeli talebin güçlenmesiyle haftalık kazanca hazırlanıyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.44 itibarıyla yüzde 0,48 düşüşle 719 yuan/tondan (98,53 dolar) işlem gördü.

Kontrat bu hafta yüzde 1,63 yükseldi.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mayıs ayı demir cevheri, yüzde 0,3 düşüşle 99,15 dolar/tondan işlem gördü, ancak bu hafta şimdiye kadar yüzde 1,59 yükseldi.

Analistler, çelik son kullanıcılarının 1 Mayıs tatili öncesinde tedariklerini yenilemeye çalışması nedeniyle demir cevheri tüketiminde kısa vadeli güçlü bir talep olacağını belirtti.

Genel olarak, Washington'un Çin'e karşı tutumu yumuşamış olsa da yatırımcılar Çin ile ilişkilerin şu anda nerede durduğu konusunda hala karanlıkta.

Washington ve Pekin'den gelen çelişkili açıklamalar, ticaret savaşını tanımlayan belirsizliğin altını çiziyor ve küresel piyasalara dalgalanma katıyor.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,88 ve yüzde 0,54 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri yatay seyretti. İnşaat demiri yüzde 0,3 ve sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,37 değer kazanırken, filmaşin yüzde 0,36 geriledi ve paslanmaz çelik yüzde 0,43 düştü.