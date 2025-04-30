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Demir çelik ihracatı mart ayını büyümeyle kapattı

Martta Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü yüzde 5,4, çelik sektörü yüzde 5,6’lık büyüdü. ADMİB’in demir dışı metaller ihracatı yüzde 2, çelik ihracatı yüzde 9 arttı. ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, ABD’ye geçen yıl martta yapılan 2,8 milyon dolarlık ihracatın, bu sene aynı dönemde 11,5 milyon dolara yaklaştığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Demir çelik ihracatı mart ayını büyümeyle kapattı
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MERSİN/EKONOMİ

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Fuat Tosyalı, mart ayı ihracat performansını değerlendirdi. Demir-çelik sektörünün ülke geneli ve Akdeniz’de başarılı bir performans sergilediğini aktaran Tosyalı, Avrupa ve Afrika’da dikkat çektiklerini söyledi. ABD pazarında Akdenizli ihracatçıların gösterdiği performansa ayrıca değinen Tosyalı, “Geçen yıl aynı ayda 2,8 milyon dolar olan ihracatımız, bu ay 11,5 milyon dolar seviyesine yaklaştı. Bu pazarda da istikrarlı bir performans göstermek istiyoruz. Pazar çeşitliliğimizi artırmaya devam edeceğiz. Üye firmalarımıza yeni iş bağlantıları sağlayacak etkinlikler düzenlerken, inovatif ve çevre dostu ürünler geliştirerek sektördeki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Mart ayında Türkiye geneli demir-çelik ihracatında en fazla Romanya’ya satım yapıldığını açıklayan Tosyalı, “Bu ülkeyi sırasıyla İtalya, Almanya, ABD ve Bulgaristan izledi. İlk 10 pazar içinde İtalya’ya yüzde 47, Yunanistan’a yüzde 29, Bulgaristan’a yüzde 19 ve Romanya’ya yüzde 14’lük artışlar kaydedildi.  ADMİB’in Mart ihracatında da zirvenin sahibi Romanya oldu. Bu ülkeyi sırasıyla İtalya, Irak, Mısır ve Fas takip etti. İlk 10 pazar içinde Lübnan’a yüzde 442, ABD’ye yüzde 309, İtalya’ya yüzde 117’lik artışlar dikkat çekti” diye konuştu.

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