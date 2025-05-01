Demir çelik ve demirdışı sektöründen, İtalya’ya kotaların kaldırılması ve vize esnekliği talebi

İZMİR / EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya’yı resmi ziyareti vesilesi ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu organizasyonunda düzenlenen Özel Sektör Heyetine Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği adına Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan katılım sağladı. Ertan, Ege Bölgesi’nden ihracatta İtalya, Fas ve Almanya’nın ardından üçüncü en büyük pazar konumunda yer aldığını belirterek, “İki ülke olarak karşılıklı ticaretimizin güçlenmesi için Avrupa Birliği’nin demir çelik ürünlerimize uyguladığı kotaların kaldırılması, ayrıca ihracat için olmazsa olmaz olan vize konusunda esneklik sağlanması talebimizi yineliyoruz” dedi.

2025 yılının ilk çeyreği itibariyle Türkiye geneli demir çelik ve demirdışı metaller ihracatında İtalya’nın en çok ihracat yapılan ülke konumunda bulunduğunu aktaran Ertan, “Uzun bir dönemin ardından en fazla ihracat yapılan pazarımız Almanya’nın yerini İtalya’nın aldığını görüyoruz. Tüm sektörler açısından bakıldığında da ülkemizin İtalya’ya gerçekleştirdiği ihracatta ilk üç sırada Çelik, Çimento ve Demir ve Demirdışı Metaller sektörleri bulunuyor. Ege Bölgesi’nden ihracatta İtalya, Fas ve Almanya’nın ardından üçüncü en büyük pazarımız konumunda yer alırken en fazla ihraç edilen ürünler arasında profil, inşaat aksamı, filmaşin ilk sıralarda yer alıyor. Buradan da anlaşılacağı üzere, demir çelik sektörü ülkemizin İtalya ile ticaretinde çok önemli bir yere sahip” diye konuştu.

Erdoğan’ın Başbakan Meloni ile yeni ticaret hacmi hedefinin 40 milyar dolar olarak belirlendiğini belirten Ertan, “İtalya bizler için önemli bir AB pazarı konumundayken, İtalya’nın da ülkemizi Asya’ya ve Doğu bölgelere erişim için bir yatırım merkezi olarak benimsemeleri önem arz ediyor. Diğer yandan güvenlik, savunma, yeşil enerji, dijital teknolojiler, akıllı şehirler ve uzay teknolojileri alanlarında da kurulabilecek ortaklıklar her iki ülke ticareti açısından fayda sağlar. Yakın zamanda Finlandiya İş Forumu’nda ve AB ülkelerine gerçekleşen tüm ziyaretlerde dile getirdiğimiz üzere ticari ve ekonomik ilişkilerimizin potansiyeline ulaşmasında gümrük birliğinin değişen küresel ekonomik koşullara uygun şekilde güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu tekrar ifade edildi, konunun en kısa zamanda çözüme ulaştırılmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.