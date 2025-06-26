GÜSOD Yüksek İştişare Kurulu/Murat Kösereisoğlu: Güvenlikte Kamu-Özel Sektör işbirliği önemli

Mehmet KAYA/ANKARA

Sektörün önemli bir istihdam alanı olduğunu hatırlatan Kösereisoğlu, Haziran 2025 itibariyle istihdamın bir önceki yıl aynı aya göre 45 bin 866 kişi azalarak 325 bin 280 kişi olarak belirlendiğini kaydetti. Bir grup gazeteciyle biraraya gelen Kösereisoğlu, kamu güvenlik birimleriyle, özel sektör güvenlik sağlayıcıların işbirliğinin ve müşterek çalışmasının daha güvenli ortamlar oluşmasına katkı verdiğini kaydetti. Güvenlik hizmeti veren personelin özel koşullarda çalıştığını vurgulayan Murat Kösereisoğlu, bu personelin özlük haklarının geliştirilmesi için teklif hazırladıklarını da açıkladı.

KAAN projesi ve sayısallaşma

26-30 Haziran günleri arasında düzenlenen Özel Güvenlik Haftası nedeniyle bir grup gazeteciyle biraraya gelen Kösereisoğlu, kamu kolluk kuvvetleriyle özel sektör güvenlik şirketlerinin iletişimini sağlayan KAAN projesinin verimli şekilde çalıştığını ve benimsendiğini belirtti. Bu proje kapsamında özel güvenliğin kolluk kuvvetlerine anında bilgi verebildiğini ve suçun önlenmesinde etkinlik sağlandığını vurgulayan Kösereisoğlu, binlerce olayın engellendiğini, fail ya da suçluların yakalandığını kaydetti. KAAN sistemine yaklaşık 275 bin özel güvenlik ile 42 bin kolluk kuvvetinin mobil uygulama üzerinden dahil olduğunu, özel sektör kişi sayısının 340 binlere ulaşacağını vurguladı. Kösereisoğlu, hizmet sunumundan eğitimlere kadar geniş bir yelpazede sayısal teknolojilerin kullanımının arttığını da belirterek, bu alandaki gelişmelerin sektörde önemli değişikliklere yol açtığının altını çizdi.

Sektörün önemli ihtiyaçlarından birinin branşlaşma-uzmanlaşma olduğunu hatırlatan Kösereisoğlu, kritik tesis güvenliği, etkinlik güvenliği, acil durum gibi alan ya da durumların her birinin farklı uzmanlıklar gerektirdiğini hatırlattı.

Düzenleme teklifi

Sektörde çalışanların yaptıkları iş nedeniyle özlük haklarında farklılaşmalar gerektiğini belirten Kösereisoğlu, bu amaca yönelik bir teklif de hazırladıklarını açıkladı. Bu teklifte, fazla mesainin yüksek belirlenmesi, çalışma saat ve yıllık izinleri, asgari ücret için, özel güvenlikte asgari ücretten daha yüksük oranda ücret ödenmesinin kural haline getirilmesi, fiili hizmet zammı gibi unsurlar önerdiklerini vurguladı.

Özel güvenlik çalışan verileri

Haz.24 Haz.25

Aktif Çalışan 371.146 325.280

Kamu Çalışan ÖGG 186.891 169.824

Özel Sektör ÖGG Çalışan 184.255 155.456