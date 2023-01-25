GÜYAD: Dağıtım ve iletim tarifeleri yeniden değerlendirilsin

EKONOMİ (ANKARA) - Enerji Yatırımcıları Derneği, 1 Ocak’ta açıklanan ve yüzde 254-435 arasında zam uygulanan dağıtım ve iletim tarifelerinin yeniden gözden geçirilmesini istedi. GÜYAD’dan yapılan yazılı açıklamada, zam oranlarının 2022 enflasyonu dikkate alınarak belirlenmesini talep etti.

GÜYAD Başkanı Cem Özkök, artış oranlarına yönelik yaptığı değerlendirmede, enflasyona doğrudan etkisi olan enerji fiyatlarının yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması yoluyla azaltılmasının planlandığı bir dönemde, yeniden değerleme oranları bile yüzde 122 civarında iken iletim sistemi sistem kullanım ve işletim tarifelerine yapılan yüksek zam oranlarının yenilenebilir enerji yatırımlarını zora sokabileceğini kaydetti.

GÜYAD açıklaması: Sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik

GÜYAD adına yapılan yazılı açıklamada ise 2023 enflasyon hedefinin yüzde 22,3, 2022 yılında gerçekleşen enflasyonun TÜFE’de yüzde 64,27, Yi-ÜFE’de yüzde 97,72 olduğu, yeniden değerleme oranının ise yüzde 122 olarak gerçekleştiği hatırlatılarak, “2023 yılı için İletim Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerine yapılan artışlar yaklaşık yüzde 254 ile yüzde 435 oranı arasında gerçekleşti. Yapılan bu yüksek artışlar yatırımcılar ve üreticiler tarafından yapılan projeksiyonlarda baz alınabilecek bir temel olmaktan uzaktır” ifadesi kullanıldı.

“Yenilenebilir enerji yatırımlarını artırarak hem enerji arz güvenliğinin sağlanmasının hem de enerji ithalatının azaltılmasının hedeflendiği bir dönemde alınan bu kararın gözden geçirilmesi ve artış oranlarının 2022 enflasyon gerçekleşme rakamları baz alınarak yeniden belirlenmesi sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik önemdedir” denilen yazılı açıklamada, enerji fiyatlarının enflasyona doğrudan etkisine işaret edildi. Küresel olarak enflasyonla mücadele için yeni yatırımların hızlandırılmasının gündemde olduğu belirtilen açıklamada, “Enerji sektöründe finansal sürdürülebilirlik hali hazırda ciddi sorunlarla karşı karşıya iken santral maliyetlerine getirilen ve yüzde 435’lere kadar çıkan bu ek yük finansal tabloların daha da bozulmasına yol açabilir” uyarısında bulunuldu.