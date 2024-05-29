H2DER Başkanı Günay: Türkiye’de Yeşil Hidrojen Bölgeleri kurulmalı

ANKARA (EKONOMİ)- Türkiye’de hidrojen üreticilerini bir araya getiren Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) kuruluşunun ikinci yılında Avrupa Hidrojen Omurgası’na (EHB-European Hydrogen Backbone) dahil olmak için harekete geçti.

H2DER Başkanı Yusuf Günay, Türkiye’de Özel Yeşil Hidrojen Bölgeleri kurulması gerektiğini belirtirken, bünyelerindeki Marmara OSB ile ‘Yeşil Hidrojen Ar-Ge ve Üretim Merkezi Kurulması’ için protokol imzaladıklarını söyledi.

İkinci kuruluş yıldönümünde bir mesaj yayımlayan Yusuf Günay, yeşil hidrojenin yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak üretilmesinin önemli bir avantaj olduğunu bildirdi.

Günay, bunun farklı formlarda depolanarak nakliye sonrasında istenen forma dönüştürülebilmesi ve fosil yakıtlara göre daha yüksek ısıl değer taşıdığını aktardı.

H2DER olarak yenilenebilir enerjide güneş ve rüzgar varlığını yeşil hidrojen ile zenginleştirmek istediklerini dile getiren Yusuf Günay, kuruluşlarından bu yana geçen kısa sürede Hydrogen Europe ve TÜRKONFED üyelikleri aldıklarını belirtti.

Yeşil dönüşümün bir seçenek değil zorunluluk olarak gördüklerini vurgulayan Günay, Avrupa Hidrojen Boru Hattı’na (European Hydrogen Backbone-EHB) Türkiye’nin de dahil edilmesi gibi ana başlıklara yoğunlaşarak ilerlediklerini belirtti.

Türkiye’de yeşil hidrojen ekosistemini oluşturacak, geliştirecek önerilerini 16 madde olarak sıraladıklarını dile getiren Yusuf Günay, H2DER üyesi olan Marmara OSB ile ‘Yeşil Hidrojen Ar-Ge ve Üretim Merkezi Kurulması’ için protokol imzaladıklarını söyledi.

Yusuf Günay 2 yıl içinde çok sayıda uluslararası kuruluşun etkinliğine de katılarak sektörel konularda görüş bildirdiklerini anlattı.