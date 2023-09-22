Haftalık halka arz takvimi: Bu hafta halka arz olacak şirketler

SPK kararları açıklandı. Bu hafta Simit Sarayı'nın (DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.) halka arz süreci gerçekleştirilecek.

Simit Sarayı'nın halka arzında ayrıntılar

Halka arz işlemlerini A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürütecek.

* Simit Sarayı'nın talep toplama tarihleri ne zaman?

* Simit Sarayı, 21-23 Eylül tarihleri arasında talep toplayacak. Talep toplama süresi 2 gün olarak belirlendi.

* Hisse başına pay satış fiyatı 10,24 lira olarak açıklandı. Hisselerin sembolü, BIST sembolü "DMRGD".

* Simit Sarayı Yıldız Pazar'da işlem görecek.

* Halka arzının büyüklüğü 768 milyon TL.

* DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.’nin halka arz açıklık oranı yüzde 40,47.

Simit Sarayı kaç lot verecek?

* Şirket toplamda 75 milyon adet lot dağıtacak.

* Katılım endeksine uygun işlem görecek.

900 bin katılımcı-45 Lot (460 TL)

1.3 Milyon katılımcı-32 Lot (327 TL)

1.7 Milyon katılımcı-24 Lot (245 TL)

2.1 Milyon katılımcı-20 Lot (204 TL)

2.5 Milyon katılımcı-17 Lot (174 TL)

2.9 Milyon katılımcı-14 Lot(143 TL)

3.3 Milyon katılımcı-13 Lot(133 TL)

3.7 Milyon katılımcı-11 Lot (112 TL)

Borsada işlem görmeye başlayan yeni şirketler

Hat-San Tersanesi Halka Arz Gong Töreni, Borsa İstanbul'da yapıldı. Törende, halka arzı yatırımcılardan gelen 5,7 kat talep ve 1 milyar TL büyüklükle tamamlanan Hat-San Tersanesi için gong çaldı.

Hat-San Tersanesi, Yıldız Pazar'da "HATSN" koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Hat-San Tersanesi'nin, sektöründe geniş bir yelpazede büyük bir başarıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, özellikle kapasitesini artırması, yatırımları ve ihracatı ön plana çıktığını söyledi.

Dün gong Reeder Teknoloji için çaldı

Reeder Teknoloji, Yıldız Pazar’da "REEDR" kodu ile işlem görmeye başlamıştı

Reeder Teknoloji’nin halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL, halka arz fiyatı 9.3 lira, halka açıklık oranı ise yüzde 22,63 oldu.

Şirket borsadaki ilk işlemlerde yüzde 10 yükselerek tavan seviyeyi gördü.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Reeder, toplam 2 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve 4,2 milyon yatırımcıya ulaşan başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir" dedi.