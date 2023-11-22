Haftalık halka arz takvimi: Bu hafta halka arz olacak şirketler var mı?
SPK, 10 Kasım'da Agrotech, Ekos ve 1000 Yatırımlar Holding'in halka arzı onaylamıştı. Talep toplama süreci 14-17 Kasım'da tamamlandı. 20 Kasım'da Agrotech ve Ekos'un halka arz sonuçları açıklandı. Peki, 21-24 Kasım tarihlerinde yeni halka arz var mı? Bu hafta halka arzda SPK hangi şirketleri onayladı?
Kasım ayında 4 yeni şirket borsaya girdi.
Bu şirketler;
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi,
1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi,
Ekos Teknoloji ve Elektrik Anonim Şirketi,
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım Anonim Şirketi.
Halka arzı açıklanan firma var mı?
SPK, 21-24 Kasım tarihleri arasında borsaya girecek bir firma açıklamadı. Bu tarihlerde halka arzı açıklanan şirket bulunmuyor.
Öte yandan taslak olarak bekleyen ve halka arz olacak şirketler ise şöyle sıralandı:
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.