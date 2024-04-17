Hakan Kara'dan 'enflasyonla güçlü mücadele' uyarısı

TCMB eski Başekonomisti Kara, sosyal medya üzerinden ekonomik veriler ve enflasyon üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yılın ilk çeyreğine ait verilerin enflasyonla güçlü mücadele görüntüsü vermedeğini belirten Kara, İç talepteki yavaşlamanın enflasyonu %36 hedefine götürmek için yeterli olmayacağı ifade etti.

Kara'nin X Sosyal Medya hesabı üzerinden paylaşımı şu şekilde:

"Son dönemde epey veri açıklandı, işlerimin yoğunluğu nedeniyle hepsinin grafiklerini çıkaramadım fakat size bütün bu veriler ışığında genel resmi nasıl gördüğümü anlatayım:

Yılın ilk çeyreğinde dengeleme görmüyorum

Bu yılın ilk çeyreğinde pek “dengelenme” falan göremiyorum. İç talep oldukça güçlü. Kredi kartları, perakende ve diğer satış verileri, ithalat vb. güçlü. Kamu harcamaları tam gaz devam etmiş. Kredilerdeki seyir ılımlı ancak, öyle talebi dizginleyecek ölçüde değil. İthalattaki düşüş ise enerji ve altından kaynaklanıyor.

Enflasyonla güçlü mücadele görüntüsü yok

Dolayısıyla ilk çeyreğe dair veriler enflasyonla güçlü mücadele görüntüsü vermiyor.

Öte yandan, yılın kalanının ilk çeyrekten farklı olması kuvvetle muhtemel. Para politikasındaki sıkılaşmanın gecikmeli etkileri ve maliye politikasındaki normalleşmenin derecesine bağlı olarak talep yavaşlayacak.

İkinci çeyreğin sonlarından itibaren iç talepte hissedilir bir yavaşlama olabilir. Ancak iç talepteki yavaşlamanın enflasyonu %36 hedefine götürmek için yeterli olmayacağı kesin gibi. Dış açık ise baz etkileri, ithalattaki ivme kaybı ve ihracattaki kısmi toparlanmanın desteğiyle azalmaya devam edecek. Dış talep büyümeye pozitif katkı verecek.

Somut verileri yılın ikinci yarısında göreceğiz

Dolayısıyla enflasyonla mücadele programının devrede olduğuna dair somut ibareleri ancak bu yılın ikinci yarısında göreceğiz (öyle de olmasını diliyoruz).

Haziran’dan itibaren enflasyon eğiliminde düşüş olma ihtimali yüksek. Yine de bu eğilim muhtemelen 2025 için öngörülen %14 hedefinin uzağında olacak. Olmaması için sıkılaştırma düzeyinin hepimizi şaşırtması gerekiyor.

Elbette tahmin işini fazla zorlamamakta fayda var. Bütün bu analizin eldeki mevcut bilgilerle oluşturulduğunu vurgulamak gerekiyor. Unutmayalım, mevcut koşullarda tahminleri hala kurşunkalemle yapıyoruz. Ayrıca Keynes ne demiş? Şartlar değişirse fikrimi değiştiririm."