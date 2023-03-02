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Halkbank ve Vakıfbank, Birleşim Varlık Yönetim'den yüzde 16'şar hisse satın aldı

Halkbank HALKB.IS ve Vakıfbank VAKBN.IS>, Birleşim Varlık Yönetim'den ayrı ayrı %16 hisse satın aldı.

Haber Merkezi
Reuters
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Her iki bankadan dün akşam KAP'a yapılan ayrı açıklamalarda "Birleşim Varlık Yönetim sermayesinde TMSF'nin sahibi olduğu %16 oranındaki 12 milyon adet B grubu payın, 119.3 milyon TL karşılığında tüm hak ve yükümlülükleriyle beraber bankamızca satın alınmasına ilişkin olarak BDDK'dan gerekli izinler alınmış olup, Pay alım işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

2016'da kurulan Birleşim Varlık yönetiminin tüm hisseleri TMSF'ye ait bulunuyordu.

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