Hane halklarının yurtdışı tahvil yatırımı tarihi zirvede

Şebnem TURHAN

Geçmiş yıllarda kısıtlamalar nedeniyle yurtdışı portföy yatırımlarını artıran hane halkları bu kez TL’de reel değerlenme nedeniyle döviz getirisi elde etme arzusuyla yönünü yurtdışı tahvillere döndü. Merkez Bankası verilerine göre hane halklarının tahvil yatırımları 797 milyon dolar ile rekor kırdı.

Yerli yatırımcıların geçen yıllarda yurtdışı hisse senedi yatırımları hızlı artış göstermiş özellikle geçmiş dönem ekonomi politikaları ve kısıtlamalar nedeniyle döviz varlıklarını yurtdışında değerlendirmeyi tercih eden yatırımcı sayısı artmıştı. Yeni dönemde ise TL’nin reel olarak değerlenmesi ve bu durumun süreceği beklentisi yerli yatırımcıyı hisse senedinin yanı sıra yurtdışı tahvil yatırımına da yöneltti. Yerli yatırımcının yurtdışı tahvil varlıkları bu yıl ilk çeyrekte geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 219 artış gösterdi.

3.57 milyar dolar toplam yatırım

Merkez Bankası verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde yurtiçi yerleşiklerin yurtdışı hisse ve tahvil yatırımlarında tarihi en yüksek seviye görüldü. 3 milyar 572 milyon dolarlık yurtdışı hisse, borçlanma senedi, bono yatırımlarının yüzde 47,4’ünü ise hane halkları gerçekleştirdi. Önceki dönemlerden farklı olarak hanehalkları bu kez sadece yabancı hisselerde değil yurtdışı tahvillerde daha yoğun alım yaptı. Geçen yılın ilk çeyreğine göre hane halklarının tahvil yurtdışı tahvil varlıkları yüzde 219 arttı, yılsonuna göre ise artış yüzde 3,1 oldu. Merkez Bankası verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde yurtiçi yerleşiklerin yurtdışı portföy yatırımları 3 milyar 573 milyon dolara yükseldi. Bu geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 1,88’lik artışa işaret ederken hisse senedi yatırımları 1 milyar 488 milyon dolara inerken borçlanma senetleri yatırımları ise 2 milyar 84 milyon dolara yükseldi. Geçen yıl ilk çeyrekte yurtiçi yerleşiklerin yurtdışı hisse senedi yatırımları 1 milyar 521 milyon dolar düzeyindeydi. Borçlanma senetleri yatırımları ise 1 milyar 985 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Hane halkı bono yatırımı yüzde 219 arttı

Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışı borçlanma senedi yatırımlarında 797 milyon dolarlık kısım ise hane halklarının yatırımlarından oluştu. Hisse senedinde bu miktar 895 milyon dolar olarak belirlendi. Geçen yıl yurtiçi yerleşiklerin yurtdışı bono yatırımı sadece 250 milyon dolar seviyesinde iken bu yıl ilk çeyrekte yüzde 219 artış yaşandı. Hane halklarının yurtdışı bono yatırımları ilk çeyrekteki 797 milyon dolar ile tarihi en yüksek seviyesine de çıktı. Geçen yıl son çeyrekte bu rakam 773 milyon dolar, seviyesindeydi. Hane halklarının yurtdışı hisse ve tahvilde bu yılın ilk çeyreği itibariyle toplam yatırımı 1 milyar 692 milyon dolar oldu ve toplam yurtdışı portföy yatırımları içindeki payı da yüzde 47,4’e yükseldi. Geçen yıl ilk çeyrekte bu pay yüzde 36,25 seviyesindeydi.

TL’nin reel değerlenmesi etkili oldu

Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın, “Eurobond yatırımları hem döviz bazında yatırım yapabilecek hem de ülkenin risk priminin düşüşünden fayda sağlanabilecek bir yatırım aracı. Bence, yatırımcılar döviz olarak tutmak istedikleri miktarın TL’nin reel olarak değer kazandığı ve kazanmaya devam edeceği ortamda, en azından kupon ödemeleriyle nakit akışı sağlanacak şekilde pozisyonlanmış görünüyor. Tabii ABD’nin faiz indirimine gideceği düşüncesi de burada etkili olmuş olabilir. 2024 yılında bence döviz bazında yatırım yapılacaksa emtia makul görünüyor” diye konuştu.