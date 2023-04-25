Hangi bankalar Togg kredisi verecek, faiz oranı ne kadar?

Kamu bankaları, yerli otomobil Togg için kredi desteği verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil Togg'a özel kredi için kamu bankalarından kredi kullandırılacağını açıkladı.

Peki Togg kredi detayları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg kredisinin ayrıntılarını açıkladı.

* Kamu bankaları, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vadeyle 0,99 oranda kredi verecek.

* Ziraat Bankası böyle bir destek verip 36 ay vade ile bu krediyi kullandıracak.

Togg fiyatları ne kadar?

Yerli akıllı otomobil Togg, "T10X" adlı akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle 953 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunuyor.

T10X’in fiyatları V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.