Havayolu yolcu sayısı yüzde 18,9 arttı

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) bu yılın ilk 10 ayına ait havayolu istatistiklerini açıkladı. Buna göre, havalimanlarında ağırlanan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artarak 184 milyon 836 bin 400'e ulaştı.

Bu dönemde iç hat yolcu sayısı yüzde 17,2 artışla 77 milyon 287 bin 520, dış hat yolcu sayısı yüzde 20,1 artışla 107 milyon 548 bin 880 oldu.

İstanbul Havalimanı'ndan taşınan yolcu sayısı yüzde 21 artışla 64 milyon 613 bin 433 olurken, Antalya Havalimanı'ndan yüzde 15 artışla 33 milyon 20 bin 334, İstanbul Sabiha Gökçen'den yüzde 40 artışla 30 milyon 952 bin 81 yolcu taşındı.

Aynı dönemde uçak trafiği yüzde 14,1 artışla 1 milyon 447 bin 633 olurken, iç hatlarda yüzde 11,9 artışla 741 bin 566, dış hatlarda yüzde 16,4 artışla 706 bin 67 uçak havalimanlarına iniş gerçekleştirdi.