Hazine, dolar cinsi tahvil ihraç edecek

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, bir yıl vadeli ABD Doları cinsi DİBS ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile yapılacak.

Taleplerin bugün 14.00’e kadar Bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi istendi.

Söz konusu ihraçta, asgari talep tutarı nominal olarak 10.000 ABD doları olacak ve senetler 1.000 ABD Doları ve katları şeklinde ihraç edilecek.

Açıklamada, "ABD Doları cinsi DİBS almaya hak kazanan bankalara, ihraç tutarları bilgisi 8 Ağustos 2024 Perşembe günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir. Bankaların ihraç karşılığında valör günü yatırması gereken tutarlar, valör günü (9 Ağustos 2024 Cuma) en geç saat 13.30’a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılmalıdır." denildi.