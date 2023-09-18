Hazine, iki ihale ile 36,5 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine, ihalelerde toplam 10 milyar 978,1 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 25 milyar 500 milyon TL net rekabetçi olmayan tekliflere (ROT) satışlarla birlikte toplam satış tutarı 36 milyar 478.1 milyon TL'ye ulaştı.

7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde net 1 milyar 551.1 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 3 milyar 841 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 1 milyar 775 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 86.111 TL, ortalama fiyat 87.386 TL, dönemsel faiz yüzde 8,9 oldu. İhale öncesinde kamuya 7 milyar TL, piyasa yapıcılarına 2 milyar TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 3 milyar 986 milyon TL oldu.

10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 9 milyar 427 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 27 milyar 249.8 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 12 milyar 924.6 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 72.342 TL, ortalama fiyat 72.939 TL, ortalama basit faiz yüzde 26,38, ortalama bileşik faiz yüzde 28,12 oldu. Sabit kuponlu tahvil ihalesi öncesinde kamuya 1 milyar 500 milyon TL, piyasa yapıcılarına 15 milyar TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 23 milyar 659 milyon TL oldu.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek, kira sertifikası satışı yapacak. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak. İkinci ihalede, 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

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