Hazine nakit gerçekleşmeleri açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. G>eçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 351 milyar 213 milyon lira, nakit giderleri 251 milyar 570 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 229 milyar 912 milyon lira, faiz ödemeleri ise 21 milyar 658 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 121 milyar 300 milyon lira fazla verdi.

Kasım ayında nakit dengesinde, 99 milyar 642 milyon liralık fazlalık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 3 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 3 milyar 283 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 166 milyar 128 milyon lira artış görüldü.