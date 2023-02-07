Hazine ocak ayında 54,3 milyar TL açık verdi

Ali Orhan YALÇINKAYA



Hazine Nakit Bütçesi Yıla 54.3 Milyar TL Açık Vererek Başladı

Hazine nakit bütçesi 2023 yılı Ocak ayında 54.3 milyar TL, faiz dışı denge 34.4 milyar TL açık verdi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde nakit bütçe 38.0 milyar TL, faiz dışı denge 25.1 milyar TL açık vermişti.

Böylece 2022 yılında 169.4 milyar TL düzeyinde olan nakit bütçe açığı 185.6 milyar TL açığa yükselirken, 110.6 milyar TL fazla veren faiz dışı denge 101.2 milyar TL fazlaya geriledi.

Gelirler bir önceki aya göre 26.1 milyar TL artarak 291.3 milyar TL’ye yükselirken, giderler bir önceki aya göre 29.9 milyar TL azalarak 345.6 milyar TL’ye geriledi. 2022 yılı Aralık ayı bütçe giderlerinde yer alan tutarların bir kısmının nakit çıkışı 2023 yılı Ocak ayında gerçekleşmiştir.

Faiz giderleri bir önceki aya göre 2.4 milyar TL artarak 19.9 milyar TL olurken, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre artış 6.9 milyar TL oldu.

2022 yılı Ocak ayında 172.9 milyar TL olan faiz dışı giderler ise 152.8 milyar TL artarak 325.7 milyar TL’ye yükselirken bir önceki aya göre 32.2 milyar TL azalış kaydetti.

Hazine nakit gerçekleşmeleri Maliye Bakanlığı’nın ay ortasında açıkladığı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerinin öncüsü niteliğindedir.

Dolayısıyla Ocak ayı Hazine nakit gerçekleşmesi, geçtiğimiz yılın tamamında 139.1 milyar TL düzeyinde olan 12 aylık birikimli merkezi yönetim bütçe açığının yükselerek yıla 223.4 milyar TL açık düzeyinden başlayacağını ima etmektedir.

2023 yılında bütçenin 660.9 milyar TL açık vereceği öngörülüyor.