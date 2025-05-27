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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek KKTC'ye gitti! Resmi temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek KKTC'de resmi temaslarda bulunacak. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edilecek Şimşek, "Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu" temalı konferansa katılacak.

Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek KKTC'ye gitti! Resmi temaslarda bulunacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gitti.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre Şimşek, bugün Lefkoşa'da resmi görüşmeler gerçekleştirecek.

Ersin Tatar ve Ünal Üstel ile görüşecek

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edilecek Şimşek, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile de görüşecek.

 Türkiye ve Dünya ekonomisi mesaya yatırılacak

Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Yerleşkesi'nde düzenlenecek "Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu" temalı konferansa katılacak Şimşek'in, burada detaylı bir sunum yapması bekleniyor.

KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ile de heyetler arası görüşme gerçekleştirecek Şimşek, temaslarının ardından akşam saatlerinde yurda dönecek.

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