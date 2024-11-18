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Hazine ve Maliye Bakanlığı dolar cinsinden 5 bankaya yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için 5 bankaya yetki verdi

Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı dolar cinsinden 5 bankaya yetki verdi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek için 5 bankaya yetki verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan açıklama yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uluslararası sermaye piyasalarında dolar cinsinden kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Bank ABC, Dubai Islamic Bank, HSBC, Kuwait Finance House ve Standard Chartered'a yetki verildi.

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