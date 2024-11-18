ABD sivil toplum kuruluşları Trump döneminde öğrenci protestolarının engellenmesinden korkuyor

The Hill'in haberine göre, seçim kampanyasında göstericileri sınır dışına göndermekle ve yabancı öğrencilerin vizelerini iptalle tehdit eden Trump'ın başkanlığı kazanmasıyla protestocuların endişeleri arttı.

Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Hukuk Direktörü Amr Shabaik, ABD Başkanı Joe Biden döneminde kampüslerde İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı organize edilen protestolara yönelik baskı uygulandığını hatırlatarak, "Biden yönetiminde ülke çapında zaten sert baskılar ve müdahaleler yaşansa da Trump yönetiminin, İsrail'in Filistin soykırımına verdiği desteğe karşı çıkan protestocu öğrencilere daha da aşırı, yasa dışı ve anayasaya aykırı baskılar uygulama endişesi var." dedi.

Shabaik, Trump'ın öğrenciler dahil milyonlarca insanı toplu sınır dışı etme tehdidinde bulunduğunu belirterek, buna karşı duracaklarını vurguladı.

ABD merkezli "Palestine Legal" isimli insan hakları savunucularından oluşan grupta avukat olarak çalışan Radhika Sainath ise Trump yönetiminin geçmişte kampüslerde İsrail'i eleştiren konuşmaları sansürlemek için girişimlerde bulunduğunu hatırlattı.

Sainath, Trump yönetiminin yeni dönemde de Filistin haklarını savunan figürleri engellemek ve İsrail'i eleştirmeyi imkansız kılacak çabalara gireceklerini düşündüğünü söyledi.

Avukat Sainath, "Şu anda (okullarda) profesörlerin müfredatları sorgulanıyor, okul yöneticilerinin akademisyenlere müfredata sadık kalmaları talimatı verilirken İsrail ve Filistin hakkında konuşmamaları söyleniyor." diyerek, bu durumun Trump döneminde yoğunlaşacağını ifade etti.

ABD üniversitelerindeki protestolar

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmış ve Gazze Dayanışma Kampı adıyla çadır kurmuştu.

Rektör Minouche Shafik, eylemlerin ikinci gününde New York Polis Teşkilatından (NYPD) göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

En son 29 Nisan'da okul yönetimi ile müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasını işgal etmiş, bir gün sonra okul yönetiminin talebi üzerine NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmış, bahçedeki çadır kampını da dağıtmıştı.

Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin'e destek gösterileri ülkede 50'den fazla üniversiteye yayılmış, gösterilerde polis, çoğu öğrenci ve fakülte mensubu 3 bin 100'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.