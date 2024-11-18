Galata Wind'e, Sustainable Fitch'ten '2' ESG Kuruluş Derecelendirmesi ödülü

Bu önemli derecelendirme, Galata Wind’i Sustainable Fitch'in kapsamlı EMEA bölgesinde saf oyuncu etiketine sahip ikinci şirket konumuna taşıdı. Galata Wind’in derecesi, özel yenilenebilir enerji girişimleri ve 2030 yılına kadar net sıfır emisyonu hedefleyen, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu güçlü sürdürülebilirlik stratejisi aracılığıyla iklim değişikliğinin azaltılmasına sağladığı önemli katkıların altını çiziyor.

Galata Wind, 13 Türk şirketi arasında 1. sırada yer aldı

Galata Wind, Sustainable Fitch'in ESG derecelendirme sisteminde 13 Türk şirketi arasında 1. sırada yer alarak Türkiye’nin enerji dönüşümünde lider bir şirket olarak konumunu güçlendirdi. Ayrıca, enerji sektöründe 150 şirket arasında küresel olarak ilk %10’da yer alarak sürdürülebilir uygulamalara olan bağlılığını uluslararası düzeyde de ortaya koydu. Galata Wind bu sonuçla Sustainable Fitch’in yaklaşık 800 şirketten oluşan geniş kapsamlı evreninde ilk %5 içinde yer alarak örnek teşkil eden çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) standartlarıyla en iyi performans gösteren yenilenebilir enerji şirketleri arasındaki statüsünü pekiştirdi.

"Güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim standartlarını, engeli bir yönetişim profili ile sürdürmekteyiz"

Galata Wind CEO’su Burak Kuyan, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesini geliştirme ve küresel iklim hedeflerini destekleme konusundaki kararlılıklarını teyit eden Sustainable Fitch’ten bu takdiri almaktan onur duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren saf oyuncu bir şirket olarak güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim standartlarını; kapsamlı politika ve şeffaf açıklamaları, sağlam insan ve işçi hakları uygulamaları ve dengeli bir yönetişim profili ile sürdürmekteyiz. Yenilenebilir enerji kapasitemizi artırmayı ve net sıfır emisyon hedefimize yönelik çabalarımızı ilerletmeyi hedefleyerek çevresel açıdan etkili girişimlere yatırım yapmaya devam ediyoruz.”

2006 yılında kurulan ve 2021 yılından bu yana halka açık olan Galata Wind, Türkiye genelinde toplam 297,2 MW kurulu kapasiteye sahip üç rüzgar ve iki güneş enerjisi santrali işletiyor. Şirket, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesini 1.000 MW’a çıkarmayı hedefliyor. Karbon azaltım sertifikaları ve yenilikçi projeleriyle Galata Wind, Sustainable Fitch’in yüksek ESG standartları doğrultusunda Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişinde kilit bir rol üstleniyor.