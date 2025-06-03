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Haziran kira tavan zam oranı belli oldu!

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, haziran ayında kiralara uygulanabilecek azami zam oranı yüzde 45,80 olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Haziran kira tavan zam oranı belli oldu!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerle birlikte, yıllık enflasyon ortalamasına göre kira artışında uygulanacak tavan oran belli oldu. Buna göre, konut ve iş yerleri için mayıs ayında azami kira artış oranı yüzde 45,80 olacak.

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.

Haziran 2025 kira artış oranı hesaplama

Örnek Konut Kirası: 30.000 TL

Kira Artış Oranı: Yüzde 45,80

Mayıs 2025 Kira Artış Tutarı:  13.740 TL

Mayıs 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 43.740  TL

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