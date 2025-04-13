  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hisarcıklıoğlu: 367 oda ve borsanın içinde ALTSO yüz akımız
Takip Et

Hisarcıklıoğlu: 367 oda ve borsanın içinde ALTSO yüz akımız

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ALTSO) ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ALTSO Başkanı Eray Erdem ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hisarcıklıoğlu: 367 oda ve borsanın içinde ALTSO yüz akımız
Takip Et

Ziyarette ALTSO’nun çalışmalarından övgüyle bahseden Hisarcıklıoğlu, oda hizmetlerinin Türkiye genelinde örnek teşkil ettiğini belirtti. ALTSO’nun Türkiye’de bulunan oda ve borsalar içinde yüz akı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Kıymetli meclis üyelerimiz. Odanız ile gurur duyun. Ülkemizdeki odalar içinde ALTSO yüz akı durumda. Üyelerine üç ya da dört değil, beş yıldızlı hizmet veriyor. Ne kadar övsek az kalır. Burada sizin huzurunuzda hem başkanımıza, hem yönetim kuruluna hem de personel arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. Ayrıca her türlü sorunla ilgili kendilerini aradığını ifade eden Hisarcıklıoğlu,‘’ "Eray başkanın da maşallahı var. Bölgede yaşanan her sorunu ilk olarak o bana iletiyor. Üyelerin yaşadığı sıkıntıları, çözüm önerilerini bana iletip, destek istiyor. Kendisiyle sık sık telefonda konuşuyoruz. Biz de Eray başkandan aldığımız talepleri, bakanlıklarımıza, kurumlarımıza iletiyoruz" dedi.

ALTSO Başkanı Eray Erdem ise TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu odamızda ağırladık. Sn. Başkanımızın ziyareti, bizler için hem büyük bir onur hem de motivasyon kaynağı oldu. Bizi her zaman destekleyen, vizyonuyla yolumuzu aydınlatan kıymetli Başkanımıza teşekkür ediyor; birlik, beraberlik ve ortak akıl ile Alanya'mız ve ülkemiz için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Ayrıca Kıymetli Başkanımız ile; Meclis Başkanımız Mehmet Kural, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Meclis Üyelerimiz, Kadın ve Genç girişimcilerimizin de yer aldığı bir de toplantı gerçekleştirip, üyelerimizin taleplerini aktardık. Tekrardan nazik ziyareti ve kıymetli görüşleri için Sayın Başkanımıza teşekkür eder, saygılarımı sunarım" diye konuştu.

Sosyal medyaya kapsamlı yasa geliyor! Oyunlarda yaş sınırlaması olacakSosyal medyaya kapsamlı yasa geliyor! Oyunlarda yaş sınırlaması olacakGündem

 

İSKİ verileri: Barajlarda son durum nasıl?İSKİ verileri: Barajlarda son durum nasıl?Gündem

 

Ekonomi
Bakanlık yeni denetim dalgası başlattı: Matrah farkı 80 milyar lirayı aştı
Bakanlık yeni denetim dalgası başlattı: Matrah farkı 80 milyar lirayı aştı
Türkiye’den ilk çeyrekte 3,6 milyon dolarlık pul biber ihracatı gerçekleşti
Türkiye’den ilk çeyrekte 3,6 milyon dolarlık pul biber ihracatı gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dünya ekonomisi açısından en kötü durum belirsizlik
Dünya ekonomisi açısından en kötü durum belirsizlik
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
Özgür Erdursun'dan emekli aylıkları için korkutan uyarı: İntibak düzenlemesi şart
Özgür Erdursun'dan emekli aylıkları için korkutan uyarı: İntibak düzenlemesi şart
Bakanlıktan 67 firmaya 93 milyon TL'lik 'e-ticaret' cezası
Bakanlıktan 67 firmaya 93 milyon TL'lik 'e-ticaret' cezası