İSKİ verileri: Barajlarda son durum nasıl?
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları açıklandı. 13 Nisan 2025 itibarıyla ortalama doluluk oranı yüzde 82,19 olarak ölçüldü.
Baraj doluluk oranları gün gün güncellenmeye devam ediyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), 13 Nisan 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı.
Bu kış döneminde özellikle şubat ve mart aylarında İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlarla birlikte, İstanbul barajlarında doluluk oranları nisan ayında istenilen seviyelere yükseldi.
İşte güncel baraj doluluk oranları:
-Ömerli Barajı: %94,54
-Darlık Barajı: %80,44
-Elmalı Barajı: %96,04
-Terkos Barajı: %81,37
- Alibey Barajı: %65,15
-Büyükçekmece Barajı: %75,47
-Sazlıdere Barajı: %58,88
-Istrancalar Barajı: %97,56
-Kazandere Barajı: %98,37
- Pabuçdere Barajı: %96,98