İBB’den Tuzla Hali’ndeki 244 iş yerinin kiralanmasına veya satışına onay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin nisan ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclise sunulan dilekçede, AK Parti listelerinden İBB Meclisine giren 5 üye MHP, 2 üye ise BBP grubuna geçti.

Mecliste, Emlak Müdürlüğünün teklifiyle Tuzla'da yapımı süren yaş sebze ve meyve halindeki 244 iş yerinin kiralanması veya satılması için onay istendi.

Hukuk Komisyonu ile Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu, yerleri ve numaraları belirlenen iş yerlerinin kiralanmasında ve satışında önceliğin üretici örgütlerine, sonra da hak sahiplerine verilmesi, daha sonra açık ihale usulüyle satılması ve kiralanması yönünde görüş bildirdi.

Komisyonlarda yer alan AK Parti'li üçer üye karara katılmayıp muhalefet şerhi koydu.

AK Parti'li üyeler, "Kararda, 'Tuzla ilçesi, Aydınlı mahallesi, 4584 parsel ve etrafındaki diğer parseller üzerinde inşaatı devam eden yeni hal projesinde' ifadesi yer almaktadır. Henüz parsel numarası dahi belli olmamış taşınmazın satışına karar verilmesi hukuka uygun değildir. İnşaatı devam eden iş yerlerinin tamamlanmadan ve tamamlanmasına müteakip buraya taşınacak olan hal esnafının tahsis ve kiralamaları belirlenmeden verilecek satış kararı usule ve yasaya aykırıdır." şeklinde şerh düştü.

Mecliste söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Üyesi Muhammet Kaynar, Ataşehir Yaş Sebze Meyve Hali'nin Tuzla'ya taşınacağını söyledi. Ataşehir'deki 193 dükkanın 2030 yılına kadar kira sözleşmeleri olduğunu aktaran Kaynar, burada esnafın mağdur olacağını ifade etti. Kaynar'ın dosyanın ilgili komisyonlara iadesi için verdiği aykırı teklif, oy çokluğuyla reddedildi.

Mecliste komisyonlardan geldiği şekliyle yapılan oylamada, Tuzla Hali'ndeki 244 iş yerinin kiralanması veya satılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

Kağıthane'deki satışlar komisyona iade edildi

Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki 328 metrekare alandaki konut ile 314 metrekare alandaki başka bir konutun da "imar barışıyla" satılması için de onay istendi.

AK Parti'li Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Üyesi Kaynar, bu satışlarda projede metrekare miktarının yapı kayıt belgesinde farklı gösterildiğini belirterek, dosyaların komisyona iade edilmesini talep etti. Kaynar'ın bu talebi üzerine yapılan oylamada, dosyalar oy birliğiyle komisyona iade edildi.