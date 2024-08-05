İç pazar daralması ihracata yöneltecek

İMAM GÜNEŞ - KAYSERİ

Türkiye’nin temmuz ayına ilişkin dış ticaret verileri Cuma günü Kayseri’de açıklandı. Toplantının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Ticaret Bakan Ömer Bolat, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle emlak ve otomotivde son dönemde yapılan düzenlemelerin olumlu etkilerini gördüklerini belirten Bolat, eylül ayından itibaren ilan sitelerinde ‘doğrulanmış ilan’ sürecinin başlayacağını ifade etti.

Sitelerdeki ilanların hiçbirinin tüketiciyi aldatmaya yönelik olmayacağının altını çizen Bolat, “Konut satacak kişi e-Devlet üzerinden gayrı menkulünü seçerek, emlakçıyı yetkilendirecek, yetkilendirilmiş emlakçılar da bu satışlara aracılık edecekler. Otomotiv sektöründe de yeni düzenlememizi Eylül ayının sonlarında inşallah getirmiş olacağız. Önce emlak, 1-2 hafta sonra da otomotivdeki düzenlemeleri devreye alacağız” dedi. İlk etapta emlak sektörüyle başlayacak düzenleme 15 Eylül’den itibaren uygulamaya alınacak. İlk etapta hibrit olarak başlayacak uygulama yılbaşı itibariyle zorunlu hale gelecek.

“Sabit bir kur politikamız yok, dengeyi sağlamaya çalışıyoruz”

Dezenflasyon sürecinin haziran ayından itibaren ekonomide ve piyasalarda etkisini gösterdiğini dile getiren Bolat, “Enflasyon düştükçe ihracata yöneliş de artacaktır. İç pazardaki talep azalması satıcılarımızı, üreticilerimizi dış pazarlarda yeni ihracat fırsatları, imkanları kovalamaya sevk edecektir. Eylül sonrası, Ekim gibi enflasyonunun yüzde 50 ve altına yıllıklandırılmış olarak düştüğünü gördükçe kredi maliyetlerinde de aşağı doğru gelecek. Hatta piyasa, politika faizinden daha önce hareket edecektir” diye konuştu.

Hükümetin sabit bir kur politikası olmadığını vurgulayan Bakan Bolat, “Kur öyle bir denge ki eğer döviziniz azalırsa dış ekonomik ilişkilerde, dış ticaret ve cari işlemlerde riskler artarsa ve talep olarak dövize bir yöneliş artarsa kur yükseliyor. O zaman da talimatla kuru düşüremiyorsunuz, istekle de düşüremiyorsunuz. Döviz kuru kontrolsüz ve hızlı bir şekilde arttığında 24 saat geçmeden fiyatları artırıyor. Önümüzdeki süreçte inşallah daha stabil, daha istikrarlı ortamda bu dengeler yerine gelecek. Enflasyon düştükçe girdi maliyetleri de stabil hale gelecek. Önemli olan bu işi dengeli götürmek, biz de bunun gayreti içindeyiz” açıklamasını yaptı.

Vize konusunda Avrupa Birliği Komisyonu ile görüşmelere devam ettiklerini aktaran Bolat, “Vizenin iş adamlarımızın önünde bir engel olmaması için gayretlerimizi artırarak devam ettiriyoruz” dedi. Temu gibi Çinli e-ticaret firmalarından yapılan ithalat noktasında konunun takipçisi olduklarını belirten Bolat, “Konunun çok yakın takipçisiyiz ve çalışıyoruz, gerekli kararları da aldık, çok yakında göreceksiniz” dedi.

Dış ticaret açığı 50 milyar dolara geriledi

Türkiye’nin Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artış ile 22 milyar 512 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 7,9 düşüşle 29 milyar 747 milyon dolara geriledi. Temmuz ayında, ihracattaki artış ve ithalattaki azalışın etkisi ile dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 42,3 düşüş ile 7,2 milyar dolar seviyesine indi. Dış ticaret açığı, ilk 7 ayda yüzde 32,5 oranında azalışla 49,8 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da ilk 7 ay sonunda 9 puan artarak yüzde 74,9’a yükseldi. Özellikle ithalat noktasında başarının tadını çıkarmak gerektiğini ifade eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Dış ticaret açığını bir senede 40 milyar dolar, cari işlemler açığını 37 milyar dolar azalttık. Ülkemizin döviz rezervini artırdık. Bu gelişmeler dövizde de bir stabilite getirdi” değerlendirmesini yaptı.