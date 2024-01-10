İDDMİB Başkanı Tecdelioğlu: 100 yeni projeyle ihracatı artıracağız

Demir ve demir dışı metaller sektörünün çatı kuruluşu İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 2024 hedeflerini açıkladı. Konuya ilişkin toplantıda değerlendirmelerde bulunan İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, 2023'te Türkiye'de yaşanan depremin yaratmış olduğu etkiler, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin savaşının etkileri, arkasından küresel ölçekte yaşanan gelişmeler sonrası her sektörde olduğu gibi demir ve demir dışı metaller ihracatında da değer ve miktar olarak düşüşler yaşandığına dikkat çekti. Tecdelioğlu, "2023 Ocak-Aralık döneminde sektörümüz ihracatı değer olarak yüzde 13,3 azalışla 12,7 milyar dolara ulaşırken, miktar olarak yüzde 10,5 azalışla 2,84 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Demir ve demir dışı metaller sektörünün 2023 Ocak-Aralık döneminde birim ihraç fiyatı ise 2022 Ocak-Aralık dönemine kıyasla yüzde 3 düşüşle kilogram başı ihracatı 4,47 dolar olmuştur." dedi.

Alüminyum, armatür, bakır, metal hırdavat, döküm, yapı malzemeleri, ev ve mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak ekipmanları sektörleri ve metal ambalaj alt sektörlerinin yer aldığı ve 2024 itibariyle toplam üye sayısının 8 bin olduğu Demir ve Demir Dışı Metaller sektöründe 2023 yılı içerisinde; 105 faaliyet, 2 bin 256 üye ziyareti, 7 URGE Projesi, Uluslararası Öğrenci Projesi, İhracat Koçluğu Projesi ve sektöre projeksiyon tutmak üzere her ay açıklanan Türkiye Metal Sanayi İhracat beklenti TR-METALENDEKS çalışmalarına imza atıldı. 2024 yılında ise 100'den fazla faaliyet gerçekleştirmek istediklerinin altını çizen Tecdelioğlu, "4 alım heyeti, 10 sektörel ticaret heyeti, 14 fuar faaliyeti, 8 seminer, 7 URGE kümelenme projesi, 20 sektör toplantısı, 4 sektör çalıştayı, 25 iş birliği ziyareti ve sektörel üye ziyaretleri ile Made in Türkiye algısını oluşturmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik konusunda sektörümüze yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz, KOBİ’lerimizin ihracatını geliştirmeye yönelik desteğimiz devam edecek, sektörümüzün nabzını tutan ve geleceği projekte ettiğimiz TR-METALENDEKS çalışmalarımız devam edecek. Bakanlıklarımız ile yakın temaslarımız ve alt sektörlerimize yönelik koordinasyon çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

2023 ihracatında zirve Almanya'nın

2023 Ocak-Aralık döneminde en çok ihracatın 1,66 milyar dolar ile Almanya’ya gerçekleştiğinin bilgisini paylaşan Tecdelioğlu, ikinci sıradaki İtalya’ya 764 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan ABD’ye ise 648 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Tecdelioğlu, bir önceki döneme göre en fazla ihracat artışı Suudi Arabistan’a yüzde 275 artışla 185 milyon dolar olarak gerçekleşerek 3,7 katına çıktığını kaydetti. Tecdelioğlu, 2023 Ocak-Aralık dönemi alt sektörlerde ise; Alüminyum sektöründe 4,89 milyar dolar, Armatür sektöründe 4,03 milyar dolar, Bakır sektöründe 2,07 milyar dolar, Mutfak Sektöründe 5,73 milyar dolar, Hırdavat Sektöründe 2,37 milyar dolar, Yapı sektöründe 30,05 milyar dolar ve Döküm sektöründe 11,33 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini duyurdu.

İkinci yarısında ihracatta artış beklentisi

2023 yılında ihracattaki düşüş nedenlerini paylaşan Tecdelioğlu, "Kur seviyesi enflasyonla aynı paralellikte yükselmediği için rekabetçi gücümüzü kaybetmiş olduk. Artan maliyetlerimiz karşısında kur politikaları maalesef enflasyonla aynı paralellikte gitmiyor ve rekabetçi politikalar izlemekte şu an sıkıntı yaşıyoruz. Fiyatlandırmalarda yüksek kalıyoruz ve fiyat rekabetçiliğimizi kaybetmiş durumdayız. Seçim sonrası hükümetimizden beklediğimiz bundan sonraki süreçte kur politikalarında enflasyonla paralel giden bir çalışmanın olması ile 2024 yılı son iki çeyreğe umutla bakmaya devam etmekteyiz." dedi.

“İhracat için 7/24 çalışacağız”

Küresel dengelerde Türkiye'nin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını kaydeden Tecdelioğlu, "2024 yılında da yapacağımız B2B'ler, alım heyetleri, info stantlar, sektörel ticaret heyetleri ve fuarlarla hiç durmayacağız. 7/24 ihracatçımızı tüm dünyanın farklı lokasyonlarında sektörel bazda çalışmalar yaparak onların daha fazla ihracat ve dünyadan daha fazla pazar payı almaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

2024 yılının ikinci yarısı için umutlu olduklarını yineleyen Tecdelioğlu; ihracatta hedefin 2023 paralelinde veya beklentilerin aksine küresel ölçekte yaşanacak iyileşmelerle iyi bir ihracat performansı göstererek geçen yılın biraz üstünde rakamlarla tamamlamanın başarı olacağını dile getirdi.

Enerjide özel fiyat tarifesi talebi

Dünyada daha majör hareketlerin olması, İsrail-Filistin savaşının büyüyüp çevre ülkelere sıçramasının ciddi bir tehdit olacağını ifade eden Tecdelioğlu, "Bu tehditten dolayı ciddi anlamda kaygılıyız. Ülkemiz ekonomisinin geçtiği dar boğazdan sonra otoriteden, yeni dönemde ciddi anlamda faizlerde gerileme, kur politikalarında iyileşme beklemekteyiz. Elektrik ve doğalgaz tüketiminin en fazla olduğu sektörlerden biriyiz. Enerji fiyatları, maliyetlerimiz de yüzdesel olarak çok yüksek miktarda. Bu sebepten dolayı enerji politikalarıyla ilgili metal sektörüne yönelik özel fiyat tarifesiyle enerji fiyatlarında destek istemekteyiz. Asgari ücrette yapılan yüzde 50'ye yakın zam sonrası özellikle deprem bölgesindeki coğrafyada zor koşullar altında hala üretim yapma çabasında olan, işçi çalıştıran, kurum ve kuruluşlara işveren katkı payında teşvik beklemekteyiz." dedi.

2023'ün en flaş projesi 'TR-METALENDEKS'

2023 yılında ‘TR-METALENDEKS: TÜRKİYE METAL SANAYİ İHRACAT ENDEKSİ’ni hayata geçirdiklerini, bu raporlamadaki amacın sektörlerin sayısal verilerini beklentisel veriler ile daha kapsamlı olarak değerlendirerek bir endeks oluşturma ve bu kapsamda bilime, bilgiye dayalı politikalar üretmek olduğunu ifade eden İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, bu çalışmanın sektörlerde çok ciddi faydalarını gördüklerinin altını çizdi. Tecdelioğlu, "Katılımcı firmalarımız sektörde kendilerinin nerede olduklarını, kendi sektörlerinde yaşadıklarıyla kendi firmalarında yaşadıklarını karşılaştırıp kontrol etmektedirler. Bu kontrol sayesinde gelecekle ilgili vermiş olduğumuz tavsiyelerle de önlerindeki planlarını bu doğrultuda yapmaktalar. Vermiş olduğumuz tavsiye niteliğinde sektörle ilgili değerlendirmeler ve geçmişteki durumları onların gelecekle ilgili yapacakları planlara ciddi anlamda destek olmakta. Tüm sektörlerin, basın ve sektör paydaş derneklerimizin, ihracatçılarımızın takdirle karşıladığı bir çalışma içindeyiz. Mutluyuz, bunu her ay bütün üyelerimizle ve sektör paydaşlarıyla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İhracata Çin ayarı

Artık her yerde en büyük rakiplerinin Çin olduğunu kaydeden Tecdelioğlu, "Ancak Çin'e karşı ticaretini uzaklaştırmak, azaltmak isteyen ülkelerde bize fırsat doğmakta. Rekabetçiliğimizi kaybettiğimiz için buralarda da fiyat tutturmayla ilgili ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Ama ziyaretlerimiz, fırsatlar, hızlı teslimatımız, parsiyel mal yapabilme kabiliyetimiz gibi birçok fırsatları değerlendirerek ihracatımızı düşürmeden hatta üzerine koyarak çalışmalara devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tecdelioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “2024'te de TR-METALENDEKS en önemli projelerimizden biri olacak. Tüm üyelerimize dağılması, onların paydaş olarak katkıda bulunarak sektörlere yön vermesini istiyoruz. Trade365 adı altında yapmış olduğumuz çalışmalarla tüm dünyaya sektörlerimize tanıtım platformları oluşturarak o platformlarda tüm dünyadaki sektör paydaşlarının ulaşmalarını sağlamaktayız. İhracatın elçileri projesinde hedeflerimiz var. Birçok sektörel teşvik, desteklerle ilgili sektörlerin beklentilerini Bakanlığımıza iletmekteyiz. İhracatın düşüş kök nedenleriyle ilgili raporlar düzenleyip, ihracatımızın yükselmesi ile ilgili Bakanlığımıza da sürekli taze bilgiler vermekteyiz. İhracatımızın arttırılması için yeni bölgelerde, yeni coğrafyalarda Serbest Ticaret Anlaşmalarının yapılması, özellikle Latin Amerika ve Amerika coğrafyasında STA'lar yapılarak o coğrafyada ihracatının artmasıyla ilgili taleplerimiz var. En önemli projelerimizden biri de ham madde ve ham maddeye ulaşım. Bununla ilgili Londra Metal Borsası’na kote depoların Türkiye'de açılması ve bu depoların da firmalarımızın daha hızlı ham maddeye ulaşması, stok miktarlarını azaltarak daha az finansmana ihtiyacının doğmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmekte.”

“TR-METALENDEKS” yılı birim fiyat artışı ile kapattı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi “TR-METALENDEKS” aralık ayı sonuçlarına göre, endeks yılı miktar tarafında gerileme eğilimi içinde, birim fiyatlar olarak ise artış eğilimi ile kapattı. Aralık ayında küresel pazarlardaki yavaşlamanın ve yılsonu durgunluğunun etkilerinin daha çok hissedildiğinin belirtildiği raporda, metal sanayi endeksi bu zorlu pazar koşulları içinde yılı durağan bir performans ile kapattı. 2023 yılının son açıklanan endeks sonuçlarına göre; yeni yılın ilk çeyreğinde de talep tarafında durağanlığın süreceği, pazarlarda yavaşlama ve talepte düşüş sürmektedir denildi. İhracatçılar bir yandan da ekonomi politikası değişikliklerine ve TL’deki düzeltmenin etkilerine uyum sağlamaya çalışmaktadır ifadelerine yer verildi.